Краснодарский книжный «Чарли» открылся в историческом особняке. Поговорили с основательницей магазина о новом месте, книжной конкуренции и содружестве с другими проектами

Журналистка Юга.ру посетила обновленный книжный магазин «Чарли», открывшийся на новом месте в центре Краснодара

20 июня в историческом центре Краснодара открылся книжный магазин «Чарли». Пространство объединило книжный, кофейню «Издательство кофе» и лекторий Vita Nuova. На открытие пришло большое количество гостей. За полчаса книжный посетило около 100 человек. Новый «Чарли» намного больше прежнего, а пространство разделено на несколько зон, расположенных по кругу. При входе гостей встречает кофейня «Издательство кофе» и уютные столики, далее зал детской литературы с синими стенами, небольшой склад в серых цветах, зеленый зал со взрослой литературой. Пройдя через все пространство можно попасть в лекторий Vita Nuova, из него — снова ко входу.

«Пространство само диктует, каким оно будет. Я простраивала его сюжет. Оно круговое, и я думала о зонах рекреации. Еще мне нравится, что краска, которой мы красили стены называется природными рекреациями: пшеничное поле, зеленый лес, голубой эвкалипт, гроза», — об этом основательница книжного Анна Кадикова рассказала Юга.ру. Она отметила, что «Чарли» открылся благодаря фонду «Вольное дело». По ее словам, после пожара на Красной, 69 летом 2024 года организация сразу предложила помощь книжному, но тогда было непонятно, как именно фонд может ему помочь. Спустя время Анна продумала проект пространства, и сотрудничество с фондом помогло его осуществить.

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

В «Чарли» сейчас представлен не весь ассортимент книг — многие издательства не успели доставить произведения к открытию из-за праздничных выходных. На данный момент есть много литературы из краснодарского издательства «Традиция». Анна прокомментировала, что закончить интерьерные работы и осуществить задуманные идеи в «Чарли» планируют через месяц. В книжном появятся мозаики из смальты, картины, а также круглые вывески на фасаде здания, если их разрешит повесить администрация, и летник. Новый «Чарли» расположился на Коммунаров, 58 — в паре шагов от другого независимого книжного «Бабушка-ракета». Журналистка Юга.ру спросила у Анны Кадиковой о соседстве двух пространств. «У меня есть прогноз. В Санкт-Петербурге есть книжный квартал, там магазины расположены близко друг к другу, и это хороший подход. У читателя появляется выбор, и ему не нужно тратить время на то, чтобы доехать в другой книжный за нужным произведением. Книжная культура сплочается в одном месте. В моем мире не существует книжной конкуренции», — ответила Кадикова. Соосновательница Vita Nuova Елена Хомухина поделилась впечатлениями и отметила, что у образовательного проекта впервые появился дом. «Ранее у нас был мультиплатформенный формат работы. Мы долго искали собственную площадку, и теперь мы здесь, по приглашению «Чарли». У нас будут здесь лекции, презентации книг, мастер-классы», — рассказала Хомухина. Анна Кадикова добавила, что помимо пространства на Коммунаров, 58 книги «Чарли» также можно найти и в фойе «Одного театра».

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру