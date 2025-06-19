В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона
В Краснодаре открылась выставка, посвященная культуре Древнего Египта (0+)
В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка «Тайны Древнего Египта». Впервые представлены реплики артефактов из гробницы Тутанхамона и различные экспонаты, которые хранятся в ведущих музеях мира.
По словам организаторов, особую ценность представляет уникальная коллекция египетского фаянса конца I тысячелетия до нашей эры. Она включает бусы, подвески, амулеты из фондов музея имени Фелицына.
Экспозицию дополняют фотозоны, в том числе с троном Тутанхамона. Посетители смогут сделать снимки в компании с древними божествами и мумией в аутентичном саркофаге.
Выставка будет работать до 31 августа по улице Гимназической, 67.
Археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона практически нетронутой в 1922 году. Находка в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес к Древнему Египту.
Мистические смерти участников экспедиции привели к возникновению понятия «проклятие фараонов». Саркофаг Тутанхамона и его золотая погребальная маска находятся в Каирском египетском музее.
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