В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона

Краснодарский край

Распечатать

  • Говард Картер изучает третий золотой саркофаг Тутанхамона. Заметно наличие бальзамирующего состава, вылитого в саркофаг © Автор Exclusive to The Times, изображение находится в общественном достоянии
    Говард Картер изучает третий золотой саркофаг Тутанхамона. Заметно наличие бальзамирующего состава, вылитого в саркофаг © Автор Exclusive to The Times, изображение находится в общественном достоянии

В Краснодаре открылась выставка, посвященная культуре Древнего Египта (0+)

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка «Тайны Древнего Египта». Впервые представлены реплики артефактов из гробницы Тутанхамона и различные экспонаты, которые хранятся в ведущих музеях мира.

По словам организаторов, особую ценность представляет уникальная коллекция египетского фаянса конца I тысячелетия до нашей эры. Она включает бусы, подвески, амулеты из фондов музея имени Фелицына.

Читайте также:

Экспозицию дополняют фотозоны, в том числе с троном Тутанхамона. Посетители смогут сделать снимки в компании с древними божествами и мумией в аутентичном саркофаге.

Выставка будет работать до 31 августа по улице Гимназической, 67.

Археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона практически нетронутой в 1922 году. Находка в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес к Древнему Египту.

Мистические смерти участников экспедиции привели к возникновению понятия «проклятие фараонов». Саркофаг Тутанхамона и его золотая погребальная маска находятся в Каирском египетском музее.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит бесплатная выставка «Ах, лето!..»

Афиша Выставки История Краснодар Музеи отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона
В Кабардино-Балкарии потратят почти 1 млн рублей на борьбу с экстремизмом с помощью кепок и календарей
Появились результаты голосования за благоустройство зеленых зон в Краснодаре. Что не так с количеством голосов?
В Краснодарском крае объем выданных кредитов снизился в 2,5 раза. С чем это связано?
Снова дожди? В Краснодарском крае перед выходными объявили штормовое предупреждение
На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи. Проект обсуждали год назад

Лента новостей

Реклама на сайте