В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка «Тайны Древнего Египта». Впервые представлены реплики артефактов из гробницы Тутанхамона и различные экспонаты, которые хранятся в ведущих музеях мира.

По словам организаторов, особую ценность представляет уникальная коллекция египетского фаянса конца I тысячелетия до нашей эры. Она включает бусы, подвески, амулеты из фондов музея имени Фелицына.