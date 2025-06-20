В Краснодаре построят общественное пространство ЦЕХ за 11,3 млрд рублей

В жилом районе «Патрики» в Краснодаре девелопер ТОЧНО возведет многофункциональное общественное пространство

20 июня пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что на Петербургском международном экономическом форуме директор застройщика Анастасия Маслеха, мэр Краснодара Евгений Наумов и вице-губернатор Кубани Александр Руппель подписали соглашение о реализации инвестпроекта на сумму 11,3 млрд рублей. Он обеспечит до 1200 новых рабочих мест. В Краснодаре на территории ЖК «Патрики» девелопер планирует создать многофункциональное общественное пространство под рабочим названием ЦЕХ площадью более 15 тыс. кв. метров. В советское время там располагалось промышленное производство. После площадка была в запустении. Локацию благоустроят по принципам комплексного развития территории.

Проект застройки будет включать две основные зоны. Первая — это физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 6 тыс. кв. метров. Там появятся 25-метровый бассейн с банно-термальным комплексом, SPA-зоной, тренажерный зал с зонами кросс-фита и единоборств, а также детский спортивный центр с бассейном.



Вторая — культурно-досуговый кластер площадью 9 тыс. кв. метров. Здесь планируют построить событийную площадку с мобильной сценой для проведения различных мероприятий, детский образовательно-развлекательный парк технологий, фудкорт с кулинарной студией и зону ритейла. ГК ТОЧНО проведет реновацию фасадов здания, чтобы оно сочеталось с окружающей застройкой и подчеркивало историческую преемственность локации. На территории сохранят индустриальные элементы, включая кирпичные башни «Мастер» и «Маргарита».

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Также инвестсоглашение предусматривает строительство детского образовательного центра и благоустройство прилегающей территории. Реализовать проект планируют в 2028 году. Помимо ЦЕХа в «Патриках» появится гранд-аллея с ресторанами, магазинами и прогулочными зонами, три детсада на 800 мест, школа на 1 550 учеников, двухуровневый подземный паркинг и гостевая парковка по периметру комплекса. Напомним, что в марте 2025 года ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО вошел в топ-3 лучших новостроек России, взяв бронзовую медаль.