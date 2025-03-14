ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО вошел в топ-3 лучших новостроек России

12 марта в Москве состоялась церемония награждения победителей премии ТОП ЖК 2025. В этом году в нем участвовали 1,4 тыс. жилых комплексов от 630 застройщиков со всей России. В финал Гран-при вышли 10 лучших новостроек РФ. В главной номинации «Патрики» стали единственным проектом-финалистом из Краснодарского края. Жюри премии оценили концепцию флагманского проекта ГК ТОЧНО. По итогам голосования «Патрики» завоевали бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ».

Проект объединит в себе современную архитектуру и передовую инфраструктуру. Здесь появится гранд-аллея с ресторанами, магазинами и прогулочными зонами, которые будут занимать более 30% территории комплекса. Еще одной точкой притяжения на «Патриках» станет креативный кластер с площадками для творческих студий, мастерских, лекториев и общественными пространствами для массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

Девелопер ТОЧНО возводит «Патрики» на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш». Проект реализуют по принципу ревитализации (дословно: «возвращение жизни»). Так, на «Патриках» девелопер сохранил две кирпичные заводские башни, которые горожане назвали «Мастер и Маргарита».

По словам владельца ГК ТОЧНО Николая Амосова, на примере «Патриков» компания показывает, «как давно не используемую территорию трансформировать в популярное городское пространство, новый центр города и жизни».



Жилой район бизнес-класса площадью 34 га включает пять кварталов от 5 до 18 этажей на 4 561 квартир. Здесь построят три детсада на 800 мест, школу на 1 550 учеников, частную школу с углубленным изучением иностранных языков, центры дополнительного образования и фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance. А для реализации концепции «двор без машин» девелопер предусмотрел двухуровневый подземный паркинг на 3583 мест и гостевую парковку по периметру на 574 места.