ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО вошел в топ-3 лучших новостроек России
Краснодарские «Патрики» от девелопера ТОЧНО (владелец - бизнесмен Николай Амосов) стали призерами Гран-при градостроительного конкурса ТОП ЖК-2025, взяв бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ»
12 марта в Москве состоялась церемония награждения победителей премии ТОП ЖК 2025. В этом году в нем участвовали 1,4 тыс. жилых комплексов от 630 застройщиков со всей России.
В финал Гран-при вышли 10 лучших новостроек РФ. В главной номинации «Патрики» стали единственным проектом-финалистом из Краснодарского края.
Жюри премии оценили концепцию флагманского проекта ГК ТОЧНО. По итогам голосования «Патрики» завоевали бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ».
Инфинити-бассейн, краснокнижные сосны, видовые террасы:
Проект объединит в себе современную архитектуру и передовую инфраструктуру. Здесь появится гранд-аллея с ресторанами, магазинами и прогулочными зонами, которые будут занимать более 30% территории комплекса. Еще одной точкой притяжения на «Патриках» станет креативный кластер с площадками для творческих студий, мастерских, лекториев и общественными пространствами для массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.
Девелопер ТОЧНО возводит «Патрики» на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш». Проект реализуют по принципу ревитализации (дословно: «возвращение жизни»). Так, на «Патриках» девелопер сохранил две кирпичные заводские башни, которые горожане назвали «Мастер и Маргарита».
По словам владельца ГК ТОЧНО Николая Амосова, на примере «Патриков» компания показывает, «как давно не используемую территорию трансформировать в популярное городское пространство, новый центр города и жизни».
Жилой район бизнес-класса площадью 34 га включает пять кварталов от 5 до 18 этажей на 4 561 квартир. Здесь построят три детсада на 800 мест, школу на 1 550 учеников, частную школу с углубленным изучением иностранных языков, центры дополнительного образования и фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance. А для реализации концепции «двор без машин» девелопер предусмотрел двухуровневый подземный паркинг на 3583 мест и гостевую парковку по периметру на 574 места.
Помимо бронзы в Гран-при ТОП ЖК 2025 проект ГК ТОЧНО также завоевал первое место в региональной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Краснодарского края» и стал финалистом еще в трех номинациях: «Лучший дом повышенной этажности», «Редевелопмент территории нежилой застройки», «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре».
Напомним, что в 2025 году победителями премии ТОП ЖК стали и другие жилые комплексы девелопера ТОЧНО: ЖК «Монако» взял бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ЮФО, малоэтажные дома», а ЖК «Сказка Град» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».
Застройщик ЖК «Патрики» — ООО «СЗ КАПИТАЛЪ» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО), проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.
Застройщик ЖК «Родные Просторы» — ООО «Югстройимпериал» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО), проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.
Застройщик ЖК «Монако» — ООО «СЗ ЮгСтройИмпериал» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО).
Застройщик ЖК «Сказка Град» — ООО «Империал Град» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО).
Как писали Юга.ру, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов получил награду от замминистра строительства РФ.