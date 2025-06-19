На Ставрополье приостановили сдачу ЕГЭ из-за угрозы атаки БПЛА
Пункты сдачи ЕГЭ закрыли в Ставропольском крае. В регионе объявили беспилотную опасность
19 июня министр образования Ставропольского края Мария Смагина сообщила в своем телеграм-канале, что в регионе приостановили работу 31 пункта сдачи ЕГЭ после объявления угрозы атаки БПЛА.
«Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае резервный день, экзамен пишет 631 школьник. Они смогут продолжить написание экзамена после того, как будет введен режим отмены беспилотной опасности», — рассказала Смагина.
«Это нормально?»:
Также о введении режима опасности атаки БПЛА предупредили руководителей летних лагерей, колледжей и вузов региона для принятия мер.
Напомним, что 19 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил режим беспилотной опасности на территории края.
Как писали Юга.ру, россияне смогут узнавать адреса ближайших бомбоубежищ через «Госуслуги».
Все материалы по теме: