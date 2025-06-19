На Ставрополье приостановили сдачу ЕГЭ из-за угрозы атаки БПЛА

19 июня министр образования Ставропольского края Мария Смагина сообщила в своем телеграм-канале, что в регионе приостановили работу 31 пункта сдачи ЕГЭ после объявления угрозы атаки БПЛА.



«Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае резервный день, экзамен пишет 631 школьник. Они смогут продолжить написание экзамена после того, как будет введен режим отмены беспилотной опасности», — рассказала Смагина.