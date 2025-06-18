Авито презентовал на ПМЭФ кафе «Авито Бизнес 360». В нем будут проводить нетворкинги и дискуссии для бизнесменов

В рамках Петербургского экономического форума Авито запустил кафе «Авито Бизнес 360». Это место нетворкинга, общения и обучения для представителей малого и среднего бизнеса.

В кафе пройдут паблик-токи, где обсудят рыночные тренды — от трансграничной торговли до использования ИИ. Кроме того, предприниматели смогут открыто поделиться своими положительными и отрицательными кейсами.

19 июня состоится паблик-ток про женское предпринимательство, где обсудят, какие вызовы и возможности встречаются на пути бизнес-вумен, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью. 20 июня в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям.

В завершающий день форума состоится мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса на Авито. Эксперты расскажут про психологию покупателей и поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в каждом регионе.

Кафе будет работать по 21 июня включительно.