Авито презентовал на ПМЭФ кафе «Авито Бизнес 360». В нем будут проводить нетворкинги и дискуссии для бизнесменов
На Петербургском экономическом форуме заработало кафе «Авито Бизнес 360»
В рамках Петербургского экономического форума Авито запустил кафе «Авито Бизнес 360». Это место нетворкинга, общения и обучения для представителей малого и среднего бизнеса.
В кафе пройдут паблик-токи, где обсудят рыночные тренды — от трансграничной торговли до использования ИИ. Кроме того, предприниматели смогут открыто поделиться своими положительными и отрицательными кейсами.
19 июня состоится паблик-ток про женское предпринимательство, где обсудят, какие вызовы и возможности встречаются на пути бизнес-вумен, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью. 20 июня в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям.
В завершающий день форума состоится мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса на Авито. Эксперты расскажут про психологию покупателей и поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в каждом регионе.
Кафе будет работать по 21 июня включительно.
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«По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 млн человек или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время — самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство — «Авито Бизнес 360». Оно помогает ощутимо экономить ресурсы и закрывать бизнес-задачи за счет того, что все нужное для b2b-сегмента собрано в одном пространстве, — прокомментировал директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.
«Авито Бизнес 360» — это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для решения задач малого и среднего бизнеса. В нем собраны товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности: от профессионального оборудования и аренды спецтехники до заказа услуг и аренды коммерческой недвижимости.
Также там можно найти сотрудников и партнеров, купить и продать готовый бизнес, франшизы. В «Авито Бизнес 360» представлено больше 70 млн предложений и свыше 450 тыс. активных поставщиков по всей России.
Как писали Юга.ру, Авито запустил новый рекламный кабинет для российского бизнеса.