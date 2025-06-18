Авито Авто и АВТОВАЗ в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производитель легковых автомобилей АВТОВАЗ и онлайн-платформа объявлений Авито подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из ключевых задач партнерства — упрощение процессов выбора и покупки новых машин и ТС с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли.

Стороны планируют запускать и развивать совместные проекты и аналитические и маркетинговые исследования, которые дадут возможность выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев. Кроме того, обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

АВТОВАЗ интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей LADA в сервис проверки истории «Автотека». Это повысит прозрачность истории обслуживания машин для тех, кто ищет ТС этой марки на Авито. Благодаря этому выбор упростится, а принятие решения о покупке станет более предсказуемым.

Еще одним важным результатом обмена данными станет запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. АВТОВАЗ через Авито сможет информировать владельцев автомобилей LADA, разместивших объявления, о наличии отзывных и сервисных кампаний на их ТС и приглашать на ТО.