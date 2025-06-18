Авито Авто и АВТОВАЗ в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

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  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

Сотрудничество компаний нацелено на развитие цифровых решений в автомобильной индустрии

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) производитель легковых автомобилей АВТОВАЗ и онлайн-платформа объявлений Авито подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из ключевых задач партнерства — упрощение процессов выбора и покупки новых машин и ТС с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли.

Стороны планируют запускать и развивать совместные проекты и аналитические и маркетинговые исследования, которые дадут возможность выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев. Кроме того, обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

АВТОВАЗ интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей LADA в сервис проверки истории «Автотека». Это повысит прозрачность истории обслуживания машин для тех, кто ищет ТС этой марки на Авито. Благодаря этому выбор упростится, а принятие решения о покупке станет более предсказуемым.

Еще одним важным результатом обмена данными станет запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. АВТОВАЗ через Авито сможет информировать владельцев автомобилей LADA, разместивших объявления, о наличии отзывных и сервисных кампаний на их ТС и приглашать на ТО.

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Кроме того, сервис Селект от Авито Авто интегрируют в программу сертифицированных автомобилей LADA с пробегом  Restart от АВТОВАЗа. Пользователи сервиса смогут сразу видеть, какие ТС сертифицированы по программе Restart, прошли проверку технического состояния и предпродажную подготовку и имеют один год продленной гарантии от страхового партнера.

К тому же в карточках объявлений о продаже запчастей для автомобилей LADA на Авито появится специальный бейдж, подтверждающий их официальное происхождение и наличие гарантии.

«Для нас сотрудничество с таким ключевым игроком отечественного авторынка как АВТОВАЗ — это возможность усилить позиции платформы как надежного партнера автопроизводителей и дилеров. В 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто, при этом LADA занимает лидирующую позицию — 82,2% от общего предложения. Поэтому мы видим большой потенциал в совместном развитии цифровых продуктов, а также в создании новых решений, которые сделают рынок автомобилей безопаснее и понятнее. Благодаря сотрудничеству с партнером мы сможем предложить пользователям еще более точную информацию о состоянии автомобилей, повысить уровень доверия на рынке и снизить риски при совершении сделок. Это станет важным вкладом в развитие честной и открытой автоиндустрии в России», — подчеркнул старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Также партнеры планируют совместную работу над повышением узнаваемости бренда LADA, запуск рекламных кампаний, обмен аналитикой рынка, обучение сотрудников дилерских центров и расширение присутствия дилерской сети автопроизводителя на платформе Авито.

«Сотрудничество с Авито Авто — важный шаг в развитии цифровых сервисов LADA. Мы стремимся сделать процесс покупки и владения нашими автомобилями максимально удобным и прозрачным. Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят выбор автомобиля и повысят уровень сервиса. Это укрепит доверие к бренду и откроет дополнительные возможности как для новых покупателей, так и для владельцев LADA на вторичном рынке» , — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Как писали Юга.ру, Авито презентовал на ПМЭФ кафе «Авито Бизнес 360». В нем будут проводить нетворкинги и дискуссии для бизнесменов.

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