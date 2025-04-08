В Краснодаре продают старинный особняк конца XIX века за 53 млн рублей

В центре Краснодара продают дом потомка княжеского рода Крым-Шамхаловых

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже двухэтажного особняка конца ХIХ века. Дом находится в центре Краснодара на улице Ленина, 13. Здание площадью 200 кв. метров оценили в 53 млн рублей.



Продавец — «Департамент коммерческой недвижимости»» — заявляет, что в особняке есть все коммуникации и выполнен «идеальный дизайнерский ремонт» с преобладанием дерева и камня. Также в доме есть камин.

«Памятник старины, имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов то, что перепланировка и ремонт были сделаны еще до признания здания памятником. Помещение переведено в нежилое. Также статус памятника дает гарантию от сноса здания. Законом предусмотрены налоговые скидки на содержание здания и другие льготы владельцам», — сказано в объявлении.



Агентство не называет точную дату постройки, но, по некоторым сведениям, это 1886 год. В источнике указано, что здание построили из кирпичей с клеймом «ЛХ» — знак качества екатеринодарского завода, принадлежащего отставному канцелярскому служащему Леониду Хаританскому.



Историк краснодарского музея имени Фелицына Федор Смоляков подтвердил Юга.ру информацию о здании, которая есть в объявлении.

До революции особняк принадлежал потомку княжеского рода Крым-Шамхаловых, подъесаулу Соколову Евгению и значился по адресу: улица Соборная, 7 (сейчас Ленина, 13).



Соколов служил во втором Екатеринодарском полку, 4-й Кубанской казачьей дивизии и был последним полным владельцем здания. Сведения о его жизни обрываются на Кавказском фронте Первой мировой войны.

Особняк на улице Ленина, 13 © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

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