В Дагестане построят новый курорт за 5 млрд рублей. Помимо гостиниц там откроют мечеть, оранжерею и парк динозавров
В Дагестане построят круглогодичный комплекс «Центр впечатлений Сулакский каньон»
11 апреля администрация Дагестана сообщила, что в республике построят «Центр впечатлений Сулакский каньон». Комплекс возводят на территории поселка Дубки Казбековского района.
Проект включает визит-центр, глэмпинг, оранжерею, аттракционы, фитнес-центр, тюбинг, зиплайн, мечеть, смотровую башню, гостиницу и ресторан. Кроме того, там появится парк динозавров, где посетителей будут знакомить с периодом мезозоя.
В Дагестане будут брать туристический налог:
Еще одой локацией комплекса станет детский плей-хаб. Это игровой центр с активностями для детей.
Санаторно-курортный центр будет круглогодичным. Строительство стоит больше 5 млрд рублей. 100 млн рублей уже потратили на подготовку территории, временные помещения и фуд-корт.
Как писали Юга.ру, в Дагестане прогулки на катерах по Сулакскому каньону стали легальными.