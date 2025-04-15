В Дагестане построят новый курорт за 5 млрд рублей. Помимо гостиниц там откроют мечеть, оранжерею и парк динозавров

Дагестан

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Главы РД»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Главы РД»

В Дагестане построят круглогодичный комплекс «Центр впечатлений Сулакский каньон»

11 апреля администрация Дагестана сообщила, что в республике построят «Центр впечатлений Сулакский каньон». Комплекс возводят на территории поселка Дубки Казбековского района.

Проект включает визит-центр, глэмпинг, оранжерею, аттракционы, фитнес-центр, тюбинг, зиплайн, мечеть, смотровую башню, гостиницу и ресторан. Кроме того, там появится парк динозавров, где посетителей будут знакомить с периодом мезозоя.

В Дагестане будут брать туристический налог:

Еще одой локацией комплекса станет детский плей-хаб. Это игровой центр с активностями для детей.

Санаторно-курортный центр будет круглогодичным. Строительство стоит больше 5 млрд рублей. 100 млн рублей уже потратили на подготовку территории, временные помещения и фуд-корт.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Главы РД»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Главы РД»

Как писали Юга.ру, в Дагестане прогулки на катерах по Сулакскому каньону стали легальными.

Курорты и туризм отдых Отели путешествия Развлечения Строительство

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В Дагестане построят новый курорт за 5 млрд рублей. Помимо гостиниц там откроют мечеть, оранжерею и парк динозавров
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