Мало калорий, много клетчатки и витамина С. Роспотребнадзор Кубани рассказал, когда лучше покупать черешню и чем она полезна

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Роспотребнадзор Краснодарского края поделился рекомендациями по выбору черешни

17 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовала рекомендации по выбору и употреблению черешни. Ведомство советует не покупать ягоды на стихийных рынках или «с рук» и не пробовать немытые. Эксперты отметили, что самая вкусная черешня — в разгар сезона (с конца июня до середины июля).

Как выбрать хорошую черешню?

  • ягоды должны быть с чистой, гладкой, с глянцевым блеском кожицей, без вмятин и трещин;
  • мякоть свежей ягоды плотная, упругая;
  • плодоножка должна быть эластичная, зеленого цвета (сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что негативно скажется на их вкусе)
  • желтая и розовая ягода более нежная, водянистая и кисло-сладкая;
  • темноокрашенные ягоды отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

Фрукты и ягоды прямо под ногами:

В ведомстве отметили, что хранить черешню лучше в холодильнике — в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Так она сохраняет свежесть до десяти дней. Ягода должна лежать отдельно от фруктов, выделяющих этилен — яблок и бананов. Под его воздействием она быстро испортится.

При этом желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съедать сразу.

Как правильно мыть черешню?

  • пересыпать в дуршлаг и помыть под струей проточной чистой воды, убрав мусор;
  • для промывания использовать только холодную воду (не стоит мыть ягоду с кипятком и мылом);
  • после мытья тщательно просушить;
  • если при мытье хвостик был удален, то съесть ягоду надо особенно быстро.

Черешня отличается сбалансированным составом, невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов) и высоким содержанием витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной нормы). Также в значительных количествах содержится калий, магний, фосфор и железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы.

В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а белые — реже вызывают аллергию. При этом употребление большого количества черешни сразу (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи.

Сладкие сорта противопоказаны при диабете, ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией.

Помимо этого, черешню не рекомендуют кушать сразу после еды — могут возникнуть газообразования и несварения желудка. Кроме того, ее нельзя есть при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.

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