Мало калорий, много клетчатки и витамина С. Роспотребнадзор Кубани рассказал, когда лучше покупать черешню и чем она полезна
Роспотребнадзор Краснодарского края поделился рекомендациями по выбору черешни
17 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовала рекомендации по выбору и употреблению черешни. Ведомство советует не покупать ягоды на стихийных рынках или «с рук» и не пробовать немытые. Эксперты отметили, что самая вкусная черешня — в разгар сезона (с конца июня до середины июля).
Как выбрать хорошую черешню?
- ягоды должны быть с чистой, гладкой, с глянцевым блеском кожицей, без вмятин и трещин;
- мякоть свежей ягоды плотная, упругая;
- плодоножка должна быть эластичная, зеленого цвета (сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что негативно скажется на их вкусе)
- желтая и розовая ягода более нежная, водянистая и кисло-сладкая;
- темноокрашенные ягоды отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.
Фрукты и ягоды прямо под ногами:
В ведомстве отметили, что хранить черешню лучше в холодильнике — в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Так она сохраняет свежесть до десяти дней. Ягода должна лежать отдельно от фруктов, выделяющих этилен — яблок и бананов. Под его воздействием она быстро испортится.
При этом желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съедать сразу.
Как правильно мыть черешню?
- пересыпать в дуршлаг и помыть под струей проточной чистой воды, убрав мусор;
- для промывания использовать только холодную воду (не стоит мыть ягоду с кипятком и мылом);
- после мытья тщательно просушить;
- если при мытье хвостик был удален, то съесть ягоду надо особенно быстро.
Черешня отличается сбалансированным составом, невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов) и высоким содержанием витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной нормы). Также в значительных количествах содержится калий, магний, фосфор и железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы.
В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а белые — реже вызывают аллергию. При этом употребление большого количества черешни сразу (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи.
Сладкие сорта противопоказаны при диабете, ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией.
Помимо этого, черешню не рекомендуют кушать сразу после еды — могут возникнуть газообразования и несварения желудка. Кроме того, ее нельзя есть при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.
Как писали Юга.ру, в Сочи площадь садов субтропических фруктов увеличат на треть в 2025 году.