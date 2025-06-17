Мало калорий, много клетчатки и витамина С. Роспотребнадзор Кубани рассказал, когда лучше покупать черешню и чем она полезна

17 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовала рекомендации по выбору и употреблению черешни. Ведомство советует не покупать ягоды на стихийных рынках или «с рук» и не пробовать немытые. Эксперты отметили, что самая вкусная черешня — в разгар сезона (с конца июня до середины июля).

В ведомстве отметили, что хранить черешню лучше в холодильнике — в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Так она сохраняет свежесть до десяти дней. Ягода должна лежать отдельно от фруктов, выделяющих этилен — яблок и бананов. Под его воздействием она быстро испортится. При этом желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съедать сразу. Как правильно мыть черешню?

Черешня отличается сбалансированным составом, невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов) и высоким содержанием витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной нормы). Также в значительных количествах содержится калий, магний, фосфор и железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы.



В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а белые — реже вызывают аллергию. При этом употребление большого количества черешни сразу (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи.



Сладкие сорта противопоказаны при диабете, ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией.



Помимо этого, черешню не рекомендуют кушать сразу после еды — могут возникнуть газообразования и несварения желудка. Кроме того, ее нельзя есть при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.