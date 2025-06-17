Велоспортсмены из семи стран мира проехали вокруг красот Ладоги и Карелии

С 9 по 15 июня в России проходила международная веломногодневка «Золото ладоги 2025». Участники преодолели живописную трассу, включающую исторические места Выборга и природные локации близ Ладожского озера, а завершилась гонка в Санкт-Петербурге

Международная велогонка «Золото ладоги 2025» состояла из семи этапов общей протяженностью 788 км. Маршрут пролегал по Ленобласти и Карелии, включая живописные места вокруг Ладожского озера. Велосипедисты также соревновались с видами на Выборгский замок и другие знаковые исторические места Выборга.

В гонке участвовали команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, а также велогощики из Сирии и Франции. Впервые в программу включили зачет для корпоративных команд и любительских клубов, что значительно расширило круг участников.

На сайте события можно скачать профессиональные и любительские маршруты (от 3,6 до 30,6 км) по Выборгу, Санкт-Петербургу, Питкяранте, Мичуринскому и Вишневскому озерам — отличный план для знакомства с красотами Приладожья.

Соревнования прошли в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд «Росконгресс» при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных России. Генеральным партнером стал сервис онлайн-бронирования жилья «Авито Путешествия».

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По итогам гонки «Авито Путешествия» вручили сертификаты на 500 тыс. рублей командам Zubov Team (победитель генеральной классификации) и «РЖД» (лучшая корпоративная команда). От компании выступали команды «Авито Велосипедито 1» и «Авито Велосипедито 2». Первая победила в зачете любителей и корпоративных команд на финальном 72-километровом этапе вокруг Гребного канала Санкт-Петербурга.

«Все трассы сложные, интересные и очень живописные. Ты видишь уникальные природные ландшафты, исторические города. В Карелии, например, природа абсолютно поразительная, кататься там — одно удовольствие. Благодаря соревнованию я посетила Питкяранту, в которой раньше никогда не была, а в Выборге — испытала себя ездой по брусчатке. Испытание непростое, но очень запоминающееся, как и вся гонка. Здорово, что такие знаковые спортивные события способствуют развитию не только велоспорта, но и активного туризма», — рассказала Марина Летаева, участница команды «Авито Велосипедито 1» и призер в общем зачете среди женщин.

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Победителем генеральной классификации стал россиянин Артемий Хомяков («Мангазея — Московский спорт»). Второе место занял белорус Сергей Шевченко, третье — россиянин Кирилл Миллер (Volga Union). Звание лучшего молодого спортсмена завоевал Альмир Валиев из Казахстана.

© Фото пресс-службы Авито

© Фото пресс-службы Авито