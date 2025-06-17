В России за год на 24% увеличилось число коррупционных преступлений — Генпрокуратура

При этом доля мелкого взяточничества в стране сократилась. В 2017 году их было 48,2% от общего числа всех преступлений, в 2024-м — 27%, в первом квартале 2025-го — 20,3%. Как заявили в ведомстве, в прошлые годы дела по этой категории использовали для раздувания показателей в сфере борьбы с коррупцией.

60,9% всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности составляют взятки. Их количество возросло на 29% — с 7 тыс. 300 до 9 тыс. 418. Такие данные следуют из материалов Генпрокуратуры.

16 июня РБК сообщил , что в первом квартале 2025 года в России выявили 15 тыс. 458 коррупционных преступлений. Это на 24% больше, чем годом ранее (12 тыс. 466).

С 2 тыс. 707 до 3 тыс. 409 (на 25,9%) возросло число пресеченных случаев получения взятки. По статье о получении взятки (ст. 290 УК) в 2024 году правоохранители выявили 7 тыс. 610 преступлений. Это почти на треть больше, чем в 2023 году (5 тыс. 960 преступлений).

По статье о даче взятки (ст. 291 УК) выявили 6 тыс. 749 преступлений. Рост составил 19,3%.

За первый квартал 2025 года зарегистрировано 1 тыс. 614 случаев коррупционных преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Показатель по сравнению с 2024-м годом вырос на 46,5% (с 1 тыс. 102 случаев).

За указанный период к ответственности привлекли 5 тыс. 478 человек. Среди наиболее крупных коррупционеров последнего времени — бывший мэр Владивостока Владимир Николаев и его сестра, депутат Госдумы от «Единой России» Виктория Николаева, бывшие чиновники Камчатского края, семья бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, бывший замначальника ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Симоненко.

В материале не уточняется, какие коррупционные преступления составляют меньшую половину, помимо взяток. Кроме того, нет информации о средних суммах подкупа по регионам и по России в целом.

Напомним, в августе 2024 года следователи задержали на рабочем месте заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко и возбудили против него уголовное дело. У него нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин.

Как писали Юга.ру, сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара.