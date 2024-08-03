Источники в силовых структурах рассказали подробности задержания Сергея Симоненко и иска об изъятии незаконно нажитого имущества, предъявленного ему и его семье

В ночь на 3 августа ТАСС сообщило , что замначальника кубанского ГУ МЧС Симоненко и его семьи 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и 20 машин. Агентство добавило , что Генпрокуратура подала в краснодарский суд иск, требуя изъять в пользу государства это имущество как приобретенное незаконным путем.

Предыстория. 1 августа ТАСС, ссылаясь на источники, сообщило , что следователи задержали на рабочем месте заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко и возбудили против него уголовное дело (какое именно, источник не уточнил). Другой собеседник издания заявил, что ранее Симоненко проверяли на предмет причастности не только к коррупционным преступлениям, но и к покушению на убийство и поджогам.

Иск поступил еще 18 июля. Помимо Симоненко, задержанного 31 июля, ответчиками выступают его жена, две дочери, зять и отец. Предварительное судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе.

В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что у Симоненко и его семьи нашли более 20 автомобилей, в том числе — премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и X6.

По данным сайта МЧС России, где полковник до сих пор числится в руководстве кубанского управления, Сергей Симоненко родился в 1967 года в станице Елизаветинской.



С 1988 служил в разных должностях пожарной охраны Краснодарского края и Краснодара. В 2005 году возглавил отдел Госпожнадзора Краснодара в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.



В 2009 году стал заместителем начальника кубанского ГУ МЧС РФ и до 2023 года несколько раз менял специализации: был инспектором по пожарному надзору, потом возглавил управление надзорной деятельности и профилактической работы, а позже — отдел в управлении материально-технического обеспечения. С октября 2023 он занимал должность, в которой его арестовали.



Симоненко награждали медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.