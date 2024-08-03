У задержанного в Краснодаре замглавы МЧС Кубани нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин
Источники в силовых структурах рассказали подробности задержания Сергея Симоненко и иска об изъятии незаконно нажитого имущества, предъявленного ему и его семье
Предыстория. 1 августа ТАСС, ссылаясь на источники, сообщило, что следователи задержали на рабочем месте заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко и возбудили против него уголовное дело (какое именно, источник не уточнил).
Другой собеседник издания заявил, что ранее Симоненко проверяли на предмет причастности не только к коррупционным преступлениям, но и к покушению на убийство и поджогам.
В ночь на 3 августа ТАСС сообщило, что замначальника кубанского ГУ МЧС Симоненко и его семьи 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и 20 машин. Агентство добавило, что Генпрокуратура подала в краснодарский суд иск, требуя изъять в пользу государства это имущество как приобретенное незаконным путем.
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Иск поступил еще 18 июля. Помимо Симоненко, задержанного 31 июля, ответчиками выступают его жена, две дочери, зять и отец. Предварительное судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.
«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе.
В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что у Симоненко и его семьи нашли более 20 автомобилей, в том числе — премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и X6.
По данным сайта МЧС России, где полковник до сих пор числится в руководстве кубанского управления, Сергей Симоненко родился в 1967 года в станице Елизаветинской.
С 1988 служил в разных должностях пожарной охраны Краснодарского края и Краснодара. В 2005 году возглавил отдел Госпожнадзора Краснодара в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 2009 году стал заместителем начальника кубанского ГУ МЧС РФ и до 2023 года несколько раз менял специализации: был инспектором по пожарному надзору, потом возглавил управление надзорной деятельности и профилактической работы, а позже — отдел в управлении материально-технического обеспечения. С октября 2023 он занимал должность, в которой его арестовали.
Симоненко награждали медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2023 года задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — до 10 лет лишения свободы. В мае 2024-го Волынкина отпустили из СИЗО под домашний арест. Наиболее вероятным претендентом на его должность считали Симоненко.