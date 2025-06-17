В школьном курсе «История нашего края» сделают акцент на единстве народов России. На экспертизу уже отправлены учебники из Ингушетии и Северной Осетии

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в школах вводится учебный курс «История нашего края» в рамках предмета «История». Соответствующий приказ опубликовало Министерство просвещения РФ. В 5-м классе на изучение этого предмета выделят примерно 34 из 102 часов (33%), а в 6 и 7-м классах — по 17 из 102 часов (17%).

16 июня «Ведомости» сообщили, что учебники по «Истории нашего края» должны быть направлены на единое толкование событий, которое укрепит дружбу народов страны. Об этом 11 июня на пленарном заседании межрегиональной конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Калуге рассказал начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.

Замминистра просвещения Ольга Колударова отметила, что на федеральную экспертизу уже отправлены учебники по «Истории нашего края» от 14 регионов страны, среди которых Ингушетия и Северная Осетия.