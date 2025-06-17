В школьном курсе «История нашего края» сделают акцент на единстве народов России. На экспертизу уже отправлены учебники из Ингушетии и Северной Осетии
Новый школьный курс с изучением истории регионов будет направлен на укрепление дружбы народов РФ
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в школах вводится учебный курс «История нашего края» в рамках предмета «История». Соответствующий приказ опубликовало Министерство просвещения РФ. В 5-м классе на изучение этого предмета выделят примерно 34 из 102 часов (33%), а в 6 и 7-м классах — по 17 из 102 часов (17%).
16 июня «Ведомости» сообщили, что учебники по «Истории нашего края» должны быть направлены на единое толкование событий, которое укрепит дружбу народов страны. Об этом 11 июня на пленарном заседании межрегиональной конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Калуге рассказал начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников.
Замминистра просвещения Ольга Колударова отметила, что на федеральную экспертизу уже отправлены учебники по «Истории нашего края» от 14 регионов страны, среди которых Ингушетия и Северная Осетия.
«Каждый третий либо пробовал, либо видел, как при нем употребляют наркотики»:
Колударова прокомментировала, что на занятиях учителя смогут использовать не только государственные учебники, но и учебные пособия. Особое внимание в учебном курсе планируют уделить истории регионов в период Великой Отечественной войны.
Референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов отметил, что «История нашего края» должна будет основываться на биографиях выдающихся земляков и «жизнеописаниях героев» региона.
Историк и политолог Алексей Макаркин заявил, что советская система образования также включала изучение истории республик СССР, которое не противоречило общей истории государства. Макаркин отметил, что советский опыт показал возможность разработки учебников по региональной истории без расхождения с историей страны.
Как сообщали Юга.ру, с 2026 года в школах будут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России».