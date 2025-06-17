В районе Туапсе из-за обвала скалы задержали десять поездов. Какие составы опаздывают?

На перегоне Туапсе – Шепси из-за обвала скальных пород приостановили движение поездов

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что 17 июня в 04:19 на перегоне Туапсе — Шепси в Туапсинском районе остановилось движение поездов. Это произошло из-за обвала скальных пород, вызванного сильными дождями.

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В результате инцидента были задержаны десять составов по следующим маршрутам: №6801 Туапсе — Имеретинский курорт (+2 часа);

№459 Тамбов — Адлер (+1 час 21 минут);

№6803 Туапсе — Имеретинский курорт (+1 час 26 минут);

№808 аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону (+1 час 28 минут);

№480 Сухум — Санкт-Петербург (+1 час 9 минут);

№643 Кисловодск — Адлер (+1 час 18 минут);

№465 Астрахань — Имеретинский курорт (+36 минут);

№641 Ростов-на-Дону — Адлер (+1 час 8 минут);

№127 Красноярск — Адлер (+58 минут);

№541 Москва — Адлер (+35 минут). Прибывшая на место обвала бригада железнодорожников быстро расчистила проблемный участок. К 05:47 движение полностью восстановили. В Краснодарском крае до конца суток 17 июня действует штормовое предупреждение. Накануне из-за обильных дождей федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. А в поселке Агой под Туапсе затопило дорогу.