В районе Туапсе из-за обвала скалы задержали десять поездов. Какие составы опаздывают?
На перегоне Туапсе – Шепси из-за обвала скальных пород приостановили движение поездов
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что 17 июня в 04:19 на перегоне Туапсе — Шепси в Туапсинском районе остановилось движение поездов. Это произошло из-за обвала скальных пород, вызванного сильными дождями.
Закрытые пляжи, затопленные улицы и снег в горах:
В результате инцидента были задержаны десять составов по следующим маршрутам:
- №6801 Туапсе — Имеретинский курорт (+2 часа);
- №459 Тамбов — Адлер (+1 час 21 минут);
- №6803 Туапсе — Имеретинский курорт (+1 час 26 минут);
- №808 аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону (+1 час 28 минут);
- №480 Сухум — Санкт-Петербург (+1 час 9 минут);
- №643 Кисловодск — Адлер (+1 час 18 минут);
- №465 Астрахань — Имеретинский курорт (+36 минут);
- №641 Ростов-на-Дону — Адлер (+1 час 8 минут);
- №127 Красноярск — Адлер (+58 минут);
- №541 Москва — Адлер (+35 минут).
Прибывшая на место обвала бригада железнодорожников быстро расчистила проблемный участок. К 05:47 движение полностью восстановили.
В Краснодарском крае до конца суток 17 июня действует штормовое предупреждение. Накануне из-за обильных дождей федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. А в поселке Агой под Туапсе затопило дорогу.
Как писали Юга.ру, в начале июня в Воронежской области из-за повреждения ж/д путей встали поезда на юг.