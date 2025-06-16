Закрытые пляжи, затопленные улицы и снег в горах. Что с погодой в Сочи и когда она наладится?
В ближайшие дни в Сочи снова обещают ливень с грозой, градом и сильным ветром. На море ожидается шторм
15 июня в соцсетях появились кадры непогоды в Сочи. Город накрыл сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы курорта и создал проблемы на дорогах.
Власти заявили, что за ночь в городе выпало рекордное количество осадков. Ветер повалил восемь деревьев.
Также 15 июня над морем у берегов Сочи заметили смерч. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что 16 июня ожидается шторм силой до 4 баллов. Высота волн может достигать 1,3-1,8 метров.
Смерчи над морем прогнозируют на участке Магри-Веселое до 17 июня включительно.
В горах Сочи 15 июня пошел снег. Осадки продолжились и 16 июня. Снег наблюдается на высоте от 2050 до 2375 метров. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», температура воздуха на горных курортах опустилась до 5 °C.
По данным пресс-службы мэрии Сочи, до 17 июня в городе действует штормовое предупреждение. На курорте продолжится ливень с грозой, градом и ветром до 18 м/с.
На реках Сочи и Сириуса прогнозируют резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горах могут сходить небольшие селевые потоки.
Ливни, смерчи и ураганы:
Пока сохраняется волнение моря, в Сочи ограничили купание. Жителям и гостям курорта порекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Как писали Юга.ру, за время праздников морская вода в Сочи остыла до 16 °С.