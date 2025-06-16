Закрытые пляжи, затопленные улицы и снег в горах. Что с погодой в Сочи и когда она наладится?

В ближайшие дни в Сочи снова обещают ливень с грозой, градом и сильным ветром. На море ожидается шторм

15 июня в соцсетях появились кадры непогоды в Сочи. Город накрыл сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы курорта и создал проблемы на дорогах.



Власти заявили, что за ночь в городе выпало рекордное количество осадков. Ветер повалил восемь деревьев.

Также 15 июня над морем у берегов Сочи заметили смерч. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что 16 июня ожидается шторм силой до 4 баллов. Высота волн может достигать 1,3-1,8 метров.



Смерчи над морем прогнозируют на участке Магри-Веселое до 17 июня включительно.

В горах Сочи 15 июня пошел снег. Осадки продолжились и 16 июня. Снег наблюдается на высоте от 2050 до 2375 метров. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», температура воздуха на горных курортах опустилась до 5 °C.

Курорт «Роза Хутор», 2100 метров © Скриншот с сайта sochi.camera

Курорт «Роза Хутор», 2320 метров, Роза Пик, Южный склон © Скриншот с сайта sochi.camera

Курорт «Роза Хутор», 2310 метров, канатная дорога «Эдельвейс» © Скриншот с сайта sochi.camera

Курорт «Красная Поляна», высота 2050 метров © Скриншот с сайта sochi.camera

Курорт «Красная Поляна», высота 2375 метров © Скриншот с сайта sochi.camera

По данным пресс-службы мэрии Сочи, до 17 июня в городе действует штормовое предупреждение. На курорте продолжится ливень с грозой, градом и ветром до 18 м/с.



На реках Сочи и Сириуса прогнозируют резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горах могут сходить небольшие селевые потоки.

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Пока сохраняется волнение моря, в Сочи ограничили купание. Жителям и гостям курорта порекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.