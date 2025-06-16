Федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. Где перекрыли движение из-за непогоды?

На участке трассы А-147 произошел камнепад, река Ира в Дагомысе вышла из берегов, а под Туапсе огромная пробка из-за подтоплений

На участке трассы Джубга — Сочи в районе спуска с Мамайского перевала в сторону города сошел сель, в результате которого дорогу завалило камнями. Пострадавших нет. Движение не перекрыли, для проезда осталась одна полоса.

Дорожные службы устраняют последствия непогоды на трассе А-147 «Обход г. Сочи». Движение полностью перекрыто. Автомобилистам рекомендуют объезжать аварийный участок.

Река Ира в поселке Дагомыс вышла из берегов и затопила трассу Джубга — Сочи. Самые смелые автомобилисты продолжают ездить по ней.

В сочинском микрорайоне Мамайка бурлящий поток с камнями и грязью сметает все на своем пути, включая автомобили. На месте работают спасатели и дорожные службы.

В Сочи на улице Донской, 100 дерево рухнуло на проезжую часть дороги и перегородило проход и проезд.

В поселке Агой под Туапсе затопило трассу, из-за чего на участке образовалась большая пробка. Автомобили стоят в обе стороны.

В ближайшие дни в регионе снова обещают ливень с грозой, градом и сильным ветром. Штормовое предупреждение действует до конца суток 17 июня.