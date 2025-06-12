Счастливчик или аферист? В Краснодаре в кино покажут фильм «Как стать миллионером» по реальным событиям

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Как стать миллионером» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»
    Кадр из трейлера к фильму «Как стать миллионером» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть триллер об одном из самых ярких скандалов в истории американского телевидения (18+)

12 июня на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Как стать миллионером». Лента представляет собой комедийный триллер. Проект основан на реальных событиях.

Действие происходит в мае 1984 года. Скромный водитель фургона с мороженым Майкл мечтает попасть на любимое телешоу «Испытай удачу». Его суть — нажимать на кнопку и надеяться, что на огромном светящемся табло выпадет денежный приз. Для продюсеров несуразный бородач становится идеальным кандидатом. Неожиданно для всех Майкл оказывается в шаге от рекордного выигрыша. 

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Главные роли в проекте исполнили звезда сериала «Белый лотос» Уолтон Гоггинс, обладатель «Золотого глобуса» Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла», «Тоня против всех», «Черная птица») и Мэйси Уильямс («Игра престолов»).

Посмотреть фильм «Как стать миллионером» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра».

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