Счастливчик или аферист? В Краснодаре в кино покажут фильм «Как стать миллионером» по реальным событиям
В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть триллер об одном из самых ярких скандалов в истории американского телевидения (18+)
12 июня на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Как стать миллионером». Лента представляет собой комедийный триллер. Проект основан на реальных событиях.
Действие происходит в мае 1984 года. Скромный водитель фургона с мороженым Майкл мечтает попасть на любимое телешоу «Испытай удачу». Его суть — нажимать на кнопку и надеяться, что на огромном светящемся табло выпадет денежный приз. Для продюсеров несуразный бородач становится идеальным кандидатом. Неожиданно для всех Майкл оказывается в шаге от рекордного выигрыша.
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Главные роли в проекте исполнили звезда сериала «Белый лотос» Уолтон Гоггинс, обладатель «Золотого глобуса» Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла», «Тоня против всех», «Черная птица») и Мэйси Уильямс («Игра престолов»).
Посмотреть фильм «Как стать миллионером» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра».