Счастливчик или аферист? В Краснодаре в кино покажут фильм «Как стать миллионером» по реальным событиям

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть триллер об одном из самых ярких скандалов в истории американского телевидения (18+)

12 июня на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Как стать миллионером». Лента представляет собой комедийный триллер. Проект основан на реальных событиях.

Действие происходит в мае 1984 года. Скромный водитель фургона с мороженым Майкл мечтает попасть на любимое телешоу «Испытай удачу». Его суть — нажимать на кнопку и надеяться, что на огромном светящемся табло выпадет денежный приз. Для продюсеров несуразный бородач становится идеальным кандидатом. Неожиданно для всех Майкл оказывается в шаге от рекордного выигрыша.