Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?

В основе постановки лежит одноименная пьеса грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Действие происходит в конце ХIХ века в одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (сегодня Тбилиси).

Пресс-служба Краснодарского театра драмы им. Горького сообщила Юга.ру, что из репертуара уходит спектакль «Ханума».

Разорившийся грузинский князь Пантиашвили хочет удачно жениться и нанимает известную сваху Хануму. Та находит для мужчины немолодую и некрасивую, зато богатую невесту. Другая сваха Кабато хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича.

У зрителей еще есть шанс увидеть эту музыкальную комедию. «Хануму» покажут 27, 28 и 29 июня. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Напомним, в мае 2015 года режиссер Зураб Нанобашвили обвинил руководство краснодарского Драмтеатра в срыве подготовки постановки «Ханума».