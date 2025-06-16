Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?
В Краснодарском театре драмы пройдут последние показы спектакля «Ханума» (12+)
Пресс-служба Краснодарского театра драмы им. Горького сообщила Юга.ру, что из репертуара уходит спектакль «Ханума».
В основе постановки лежит одноименная пьеса грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Действие происходит в конце ХIХ века в одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (сегодня Тбилиси).
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Разорившийся грузинский князь Пантиашвили хочет удачно жениться и нанимает известную сваху Хануму. Та находит для мужчины немолодую и некрасивую, зато богатую невесту. Другая сваха Кабато хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича.
У зрителей еще есть шанс увидеть эту музыкальную комедию. «Хануму» покажут 27, 28 и 29 июня. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Напомним, в мае 2015 года режиссер Зураб Нанобашвили обвинил руководство краснодарского Драмтеатра в срыве подготовки постановки «Ханума».
Как писали Юга.ру, в арт-пространстве «Свои» 28-29 июня пройдут премьерные показы спектакля «Дикарка» по одноименной комедийной пьесе Жана Ануя.