В Краснодаре покажут фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом за два дня до всероссийского проката

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Материалистка» © Скриншот видео с Rutube-канала «В Рейтинге 5⭐»
    Кадр из трейлера к фильму «Материалистка» © Скриншот видео с Rutube-канала «В Рейтинге 5⭐»

В Краснодаре 17 июня пройдет премьерный показ комедийной мелодрамы «Материалистка» от студии A24 и режиссерки Селин Сон (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 17 июня премьерный показ ромкома «Материалистка». Ленту покажут за два дня до всероссийского старта.

Романтическую комедию сняла режиссерка Селин Сон. Ее дебютная работа, «Прошлые жизни» получила признание критиков и номинировалась на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

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Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Премьерный показ начнется 17 июня в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

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В Краснодаре покажут фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом за два дня до всероссийского проката
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