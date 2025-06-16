В Краснодаре покажут фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом за два дня до всероссийского проката

Романтическую комедию сняла режиссерка Селин Сон. Ее дебютная работа, «Прошлые жизни» получила признание критиков и номинировалась на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 17 июня премьерный показ ромкома «Материалистка». Ленту покажут за два дня до всероссийского старта.

Люcи — профессиональный брачный агент. Девушка убеждена, что знает о любви все, и мастерски соединяет сердца. При этом сама она остается убежденной холостячкой. До тех пор, пока за ней не начинают ухаживать обаятельный миллионер Рэнди и бывший возлюбленный Джон.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Премьерный показ начнется 17 июня в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.