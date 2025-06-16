В Краснодаре покажут фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом за два дня до всероссийского проката
В Краснодаре 17 июня пройдет премьерный показ комедийной мелодрамы «Материалистка» от студии A24 и режиссерки Селин Сон (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 17 июня премьерный показ ромкома «Материалистка». Ленту покажут за два дня до всероссийского старта.
Романтическую комедию сняла режиссерка Селин Сон. Ее дебютная работа, «Прошлые жизни» получила признание критиков и номинировалась на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
Люcи — профессиональный брачный агент. Девушка убеждена, что знает о любви все, и мастерски соединяет сердца. При этом сама она остается убежденной холостячкой. До тех пор, пока за ней не начинают ухаживать обаятельный миллионер Рэнди и бывший возлюбленный Джон.
Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.
Премьерный показ начнется 17 июня в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают фильм «Как стать миллионером» по реальным событиям.