Вышел трейлер фантастического сериала «Институт» по Стивену Кингу
В сети появился первый трейлер сериала про эксперименты над детьми (18+)
Стриминговый сервис MGM+ представил первый трейлер сериала «Институт». В основе проекта лежит одноименный роман Стивена Кинга 2019 года.
Фантастический триллер расскажет о группе подростков со сверхспособностями. Их похищает зловещая организация, специалисты которой будут исследовать силы ребят. Главные роли исполнили Бен Барнс и Джо Фримен.
Режиссером выступил Джек Бендер («Мистер Мерседес» по Кингу, «Игра престолов»). За сценарий отвечает Бенжамин Кэвелл («Противостояние» по Кингу). Сам «Король ужасов» выступает продюсером.
В сезоне будет восемь серий. Премьера «Института» намечена на 13 июля.
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