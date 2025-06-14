Вышел трейлер фантастического сериала «Институт» по Стивену Кингу

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Институт» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к сериалу «Институт» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети появился первый трейлер сериала про эксперименты над детьми (18+)

Стриминговый сервис MGM+ представил первый трейлер сериала «Институт». В основе проекта лежит одноименный роман Стивена Кинга 2019 года.

Фантастический триллер расскажет о группе подростков со сверхспособностями. Их похищает зловещая организация, специалисты которой будут исследовать силы ребят. Главные роли исполнили Бен Барнс и Джо Фримен.

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Режиссером выступил Джек Бендер («Мистер Мерседес» по Кингу, «Игра престолов»). За сценарий отвечает Бенжамин Кэвелл («Противостояние» по Кингу). Сам «Король ужасов» выступает продюсером.

В сезоне будет восемь серий. Премьера «Института» намечена на 13 июля.

Как писали Юга.ру, осенью на канале HBO выйдет сериал «Добро пожаловать в Дерри» о клоуне Пеннивайзе.

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