Краснодарский экоцентр приглашает на лекцию о пластике и климатический квиз

В экоцентре «Чистая среда» пройдет лекция о переработке пластика и командная игра на тему изменения климата

Пресс-служба экоцентра «Чистая среда» анонсировала два бесплатных мероприятия на тему экологии.

17 июня в 18:00 состоится интерактивная лекция «Пора перерабатывать пластик». Участники узнают, во что превращаются разные виды пластика в России, что затрудняет процесс переработки пластика и как инженеры-технологи справляются с этим, как устроено и работает оборудование для переработки.

Также на лекции каждый сможет подержать в руках образцы переработки пластиковых отходов. Необходима предварительная запись.