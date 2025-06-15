Краснодарский экоцентр приглашает на лекцию о пластике и климатический квиз
В экоцентре «Чистая среда» пройдет лекция о переработке пластика и командная игра на тему изменения климата
Пресс-служба экоцентра «Чистая среда» анонсировала два бесплатных мероприятия на тему экологии.
17 июня в 18:00 состоится интерактивная лекция «Пора перерабатывать пластик». Участники узнают, во что превращаются разные виды пластика в России, что затрудняет процесс переработки пластика и как инженеры-технологи справляются с этим, как устроено и работает оборудование для переработки.
Также на лекции каждый сможет подержать в руках образцы переработки пластиковых отходов. Необходима предварительная запись.
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18 июня в 18:30 пройдет климатический квиз — командная интеллектуальная игра на тему изменения климата. Квиз будет длится 2,5 часа, рекомендованный возраст участников — от 15 лет.
«Интересно будет и прокаченным экологистам, и новичкам — каждый, независимо от глубины знаний, внесет свою лепту в победу. Вас ждет 6 раундов с разнообразными заданиями на логику, эрудицию и интуицию», — отметили в экоцентре.
Лекцию и экоквиз проведет биолог, руководительница Центра экономии ресурсов, разработчик образовательных игр и пособий по экологии для взрослых и детей Алина Кольовска. На игру нужно записаться заранее.
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