Авиакомпании отменили рейсы из Сочи в Израиль и ОАЭ

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Российские авиакомпании отменили сегодняшние рейсы из Сочи в Тель-Авив и Дубай

13 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что воздушное пространство Израиля и Ирана закрыли для полетов гражданских судов. Авиакомпании будут планировать маршруты в другие страны Ближнего Востока в обход.

Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала:

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, 13 июня авиакомпании «Ред Вингс» и «Азимут» отменили рейсы в Тель-Авив и обратно. Информации об отмене полетов на 14 июня пока нет.

Также отменен сегодняшний рейс из Сочи в Дубай авиакомпании FlYDUBAI, который должен был вылететь в 15:00. Не прилетит и на российский курорт рейс из ОАЭ в 14:00.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес удар по Ирану, включая один из крупнейший ядерных объектов. По предварительной информации, погибли члены иранского Генштаба.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года.

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