Авиакомпании отменили рейсы из Сочи в Израиль и ОАЭ

13 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что воздушное пространство Израиля и Ирана закрыли для полетов гражданских судов. Авиакомпании будут планировать маршруты в другие страны Ближнего Востока в обход.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, 13 июня авиакомпании «Ред Вингс» и «Азимут» отменили рейсы в Тель-Авив и обратно. Информации об отмене полетов на 14 июня пока нет.



Также отменен сегодняшний рейс из Сочи в Дубай авиакомпании FlYDUBAI, который должен был вылететь в 15:00. Не прилетит и на российский курорт рейс из ОАЭ в 14:00.



Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес удар по Ирану, включая один из крупнейший ядерных объектов. По предварительной информации, погибли члены иранского Генштаба.