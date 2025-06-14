В Краснодаре на двух перекрестках изменится схема движения
В Краснодаре на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится организация дорожного движения
13 июня департамент транспорта Краснодара сообщил, что на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится дорожное движение.
На перекрестке с Грибоедова появится новая крайняя левая полоса для поворота налево. Выезжающие с нее автомобилисты смогут двигаться только направо — в сторону торгового центра «Красная площадь».
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На пересечении с улицей Сафонова также добавят левую полосу для поворота при движении по Дзержинского в сторону центра. Работы проведут в ночь с 15 на 16 июня.
В дептрансе уточнили, на обоих перекрестках обновят разметку и дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательными при планировании поездок.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца.