В Краснодаре на двух перекрестках изменится схема движения

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится организация дорожного движения

13 июня департамент транспорта Краснодара сообщил, что на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится дорожное движение.

На перекрестке с Грибоедова появится новая крайняя левая полоса для поворота налево. Выезжающие с нее автомобилисты смогут двигаться только направо — в сторону торгового центра «Красная площадь».

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На пересечении с улицей Сафонова также добавят левую полосу для поворота при движении по Дзержинского в сторону центра. Работы проведут в ночь с 15 на 16 июня.

В дептрансе уточнили, на обоих перекрестках обновят разметку и дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательными при планировании поездок.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дептранс Краснодара»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца.

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