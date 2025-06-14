В Краснодаре на двух перекрестках изменится схема движения

В Краснодаре на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится организация дорожного движения

На перекрестке с Грибоедова появится новая крайняя левая полоса для поворота налево. Выезжающие с нее автомобилисты смогут двигаться только направо — в сторону торгового центра «Красная площадь».

13 июня департамент транспорта Краснодара сообщил , что на двух перекрестках улицы Дзержинского изменится дорожное движение.

На пересечении с улицей Сафонова также добавят левую полосу для поворота при движении по Дзержинского в сторону центра. Работы проведут в ночь с 15 на 16 июня.

В дептрансе уточнили, на обоих перекрестках обновят разметку и дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательными при планировании поездок.