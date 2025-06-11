Ростовчане сэкономили 150 млн рублей на безналичной оплате проезда в общественном транспорте
В 2025 году жители Ростова-на-Дону сэкономили 150 млн рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте банковской картой
По данным Сбера, в Ростовской области набирает обороты безналичная оплата проезда. За первые пять месяцев 2025 года пассажиры областной столицы сэкономили 150 млн рублей, выбирая оплату картой вместо наличных. Всего за этот период картой рассчитались за поездки 56 млн раз.
Оплатить проезд в транспорте можно любой банковской картой с поддержкой бесконтактных платежей: достаточно приложить ее к терминалу в салоне и дождаться подтверждения операции.
В Ростове-на-Дону проезд в автобусе наличными стоит 39 рублей, по банковской карте — 36 рублей, а по транспортной — 34 рубля. В трамваях и троллейбусах цена фиксирована — 34 рубля.
Проезд по карману:
Лидером по использованию карт остается Ростов-на-Дону — на столицу региона приходится почти 90% всех безналичных поездок. В других городах и районах области количество таких оплат выросло на 36% в годовом сравнении, а общая сумма платежей — в 1,5 раза.
С января по май оборот по эквайрингу Сбера в автобусах, троллейбусах и трамваях Ростовской области превысил 2,2 млрд рублей.
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае:
«Если для жителей донской столицы это уже привычная история, то в городах и районах Ростовской области мы видим растущий интерес к бесконтактной оплате: за год оборот по транспортному эквайрингу увеличился в 1,5 раза. Это подтверждает, что дончане ценят удобство и выгоду современных платежных решений. Сбер продолжает расширять покрытие транспортного эквайринга: сегодня в области работает более 3,6 тысяч терминалов. Оплатить проезд бесконтактным способом можно в любом уголке региона», — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.