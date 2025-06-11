Ростовчане сэкономили 150 млн рублей на безналичной оплате проезда в общественном транспорте

В 2025 году жители Ростова-на-Дону сэкономили 150 млн рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте банковской картой

По данным Сбера, в Ростовской области набирает обороты безналичная оплата проезда. За первые пять месяцев 2025 года пассажиры областной столицы сэкономили 150 млн рублей, выбирая оплату картой вместо наличных. Всего за этот период картой рассчитались за поездки 56 млн раз.

Оплатить проезд в транспорте можно любой банковской картой с поддержкой бесконтактных платежей: достаточно приложить ее к терминалу в салоне и дождаться подтверждения операции.