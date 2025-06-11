Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое. Тейп, связанный с движением, пригрозил наказывать наркоторговцев

Предыстория. В 2018 году Иса Мальсагов основал в Ингушетии волонтерское движение «Антилирика», которое занималось борьбой с наркоманией в республике.



В мае 2025-го прошли массовые задержания участников объединения. В МВД предположили, что они под предлогом борьбы с наркотиками занимались разбоями и грабежами. В «Антилирике» эти обвинения отрицают.



4 июня депутаты Парламента Ингушетии встретились с основателем общественного движения «Антилирика» Исой Мальсаговым. Последний заверил, что организация готова устранить все нарушения и работать в сотрудничестве с правоохранителями.

10 июня Верховный суд Ингушетии сообщил, что пятерых задержанных участников движения заключили под стражу. По версии следствия, они нападали на людей, причиняли им телесные повреждения и забирали у них имущество и деньги.

10 июня телеграм-канал «Фортанга» опубликовал видео с обращением представителей ингушского тейпа Мальсаговых. Несколько десятков человек возмутились распространением в республике наркотиков. Они пригрозили наказывать торговцев запрещенными веществами и раскрывать их данные.

Представители тейпа Мальсаговых добавили, что готовы привлечь к ответственности и своих родственников, замешанных в обороте наркотиков.