Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое. Тейп, связанный с движением, пригрозил наказывать наркоторговцев

Ингушетия

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Фортанга»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Фортанга»

В Ингушетии представители тейпа Мальсаговых пообещали выявлять и наказывать торговцев наркотиками в республике

Предыстория. В 2018 году Иса Мальсагов основал в Ингушетии волонтерское движение «Антилирика», которое занималось борьбой с наркоманией в республике. 

В мае 2025-го прошли массовые задержания участников объединения. В МВД предположили, что они под предлогом борьбы с наркотиками занимались разбоями и грабежами. В «Антилирике» эти обвинения отрицают.

4 июня депутаты Парламента Ингушетии встретились с основателем общественного движения «Антилирика» Исой Мальсаговым. Последний заверил, что организация готова устранить все нарушения и работать в сотрудничестве с правоохранителями. 

10 июня Верховный суд Ингушетии сообщил, что пятерых задержанных участников движения заключили под стражу. По версии следствия, они нападали на людей, причиняли им телесные повреждения и забирали у них имущество и деньги.

10 июня телеграм-канал «Фортанга» опубликовал видео с обращением представителей ингушского тейпа Мальсаговых. Несколько десятков человек возмутились распространением в республике наркотиков. Они пригрозили наказывать торговцев запрещенными веществами и раскрывать их данные.

Представители тейпа Мальсаговых добавили, что готовы привлечь к ответственности и своих родственников, замешанных в обороте наркотиков.

В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр:

В январе телерадиокомпания «Магас» сообщила, что в Ингушетии больше 1% населения употребляет запрещенные вещества. В 2023 году регион вошел в число лидеров по приросту наркотических преступлений.

Как писали Юга.ру, в России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков.

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