В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр. Пациентов содержали в плохих условиях
После вмешательства прокуратуры в Сочи закрыли наркологический центр
10 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в сочинском поселке Дагомыс закрыли частный наркологический центр «ЭлитМед». Медицинская организация находилась в жилом доме и предусматривала круглосуточное пребывание порядка 30 пациентов.
Гражданам, употребляющих алкогольные и наркотические вещества, оказывали услуги реабилитации и ресоциализации.
«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и противопожарной безопасности, создающие предпосылки к возникновению пожароопасных ситуаций, препятствующие своевременному их предотвращению и пресечению», — заявили в прокуратуре.
Таким образом, нахождение пациентов в рехабе было небезопасным для их жизни и здоровья. 6 июня наркологический центр перестал функционировать.
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