В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр. Пациентов содержали в плохих условиях

Краснодарский край

Распечатать

  • Частный наркологический центр «ЭлитМед», панорама 2024 года © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    Частный наркологический центр «ЭлитМед», панорама 2024 года © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

После вмешательства прокуратуры в Сочи закрыли наркологический центр

10 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в сочинском поселке Дагомыс закрыли частный наркологический центр «ЭлитМед». Медицинская организация находилась в жилом доме и предусматривала круглосуточное пребывание порядка 30 пациентов.

Гражданам, употребляющих алкогольные и наркотические вещества, оказывали услуги реабилитации и ресоциализации.

Читайте также:

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и противопожарной безопасности, создающие предпосылки к возникновению пожароопасных ситуаций, препятствующие своевременному их предотвращению и пресечению», — заявили в прокуратуре.

Таким образом, нахождение пациентов в рехабе было небезопасным для их жизни и здоровья. 6 июня наркологический центр перестал функционировать.

Как писали Юга.ру, в России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков.

Алкоголь Наркотики Прокуратура Сочи

Новости

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца
В Краснодаре пройдут бесплатные променад-концерты. Узнали, где и когда
«Еще не успели облюбовать туристы». В Геленджике открыли новый пляж
Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе
В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр. Пациентов содержали в плохих условиях
В Краснодаре построят новый корпус краевой больницы за 1 млрд рублей

Лента новостей

День России
Вчера, 13:31
День России
История и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Сегодня, 12:21 Реклама
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»?
Точки над «ё»
Вчера, 18:10
Точки над «ё»
Почему седьмая буква алфавита требует защиты — и при чём здесь Путин, Пушкин и Шнуров

Реклама на сайте