В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр. Пациентов содержали в плохих условиях

После вмешательства прокуратуры в Сочи закрыли наркологический центр

Гражданам, употребляющих алкогольные и наркотические вещества, оказывали услуги реабилитации и ресоциализации.

10 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила , что в сочинском поселке Дагомыс закрыли частный наркологический центр «ЭлитМед». Медицинская организация находилась в жилом доме и предусматривала круглосуточное пребывание порядка 30 пациентов.

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и противопожарной безопасности, создающие предпосылки к возникновению пожароопасных ситуаций, препятствующие своевременному их предотвращению и пресечению», — заявили в прокуратуре.

Таким образом, нахождение пациентов в рехабе было небезопасным для их жизни и здоровья. 6 июня наркологический центр перестал функционировать.