Суд арестовал обвиняемого в убийстве вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева
Ставропольский суд арестовал фигуранта уголовного дела об убийстве замглавы города и ветерана СВО Заура Гурциева
9 июня пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя сообщила об аресте фигуранта уголовного дела о покушении на вице-мэра города Заура Гурциева.
Его обвиняют в убийстве двух человек (пункта «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).
Имя и фамилию обвиняемого суд не называет. Решение было вынесено 6 июня.
Арестованного заключили под стражу до 29 июля. В числе версий преступления — террористический акт.
Напомним, что 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв. В результате умели два человека — Заур Гурциев и его знакомый. По данным Baza, вторым погибшим был уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Он проживал в районе, где произошел взрыв.
Заур Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. В мае 2024 года он стал участником программы «Время героев», которая помогает военным занимать управленческие должности в стране. Первым заместителем главы администрации Ставрополя его назначили 23 сентября 2024 года.
Как писали Юга.ру, в 2023 году в СВО погиб чиновник из минспорта Краснодарского края.