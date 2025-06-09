Суд арестовал обвиняемого в убийстве вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева

Ставропольский суд арестовал фигуранта уголовного дела об убийстве замглавы города и ветерана СВО Заура Гурциева

9 июня пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя сообщила об аресте фигуранта уголовного дела о покушении на вице-мэра города Заура Гурциева.



Его обвиняют в убийстве двух человек (пункта «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

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Имя и фамилию обвиняемого суд не называет. Решение было вынесено 6 июня.



Арестованного заключили под стражу до 29 июля. В числе версий преступления — террористический акт.



Напомним, что 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв. В результате умели два человека — Заур Гурциев и его знакомый. По данным Baza, вторым погибшим был уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Он проживал в районе, где произошел взрыв.

Заур Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. В мае 2024 года он стал участником программы «Время героев», которая помогает военным занимать управленческие должности в стране. Первым заместителем главы администрации Ставрополя его назначили 23 сентября 2024 года.