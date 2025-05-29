Заммэра Ставрополя погиб от взрыва гранаты. Подозревают уроженца Кубани

В Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал замглавы города — ветеран СВО

29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате «ночного инцидента» погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, который занимал должность первого заместителя главы города. Мужчине было 34 года.

Взрыв произошел ночью рядом с жилым домом на улице Чехова. После него на месте были обнаружены тела двух мужчин. Рядом с Гурциевым находился еще один человек. По данным Следственного комитета Ставропольского края, это был его 29-летний знакомый.

Телеграм-канал Baza сообщил, что вторым погибшим был уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Он проживал в районе, где произошел взрыв. Причиной стала граната, которая была на Пенькове.