Заммэра Ставрополя погиб от взрыва гранаты. Подозревают уроженца Кубани
В Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал замглавы города — ветеран СВО
29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате «ночного инцидента» погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, который занимал должность первого заместителя главы города. Мужчине было 34 года.
Взрыв произошел ночью рядом с жилым домом на улице Чехова. После него на месте были обнаружены тела двух мужчин. Рядом с Гурциевым находился еще один человек. По данным Следственного комитета Ставропольского края, это был его 29-летний знакомый.
Телеграм-канал Baza сообщил, что вторым погибшим был уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Он проживал в районе, где произошел взрыв. Причиной стала граната, которая была на Пенькове.
Региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатки.
«Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в посте.
Читайте также:
Заур Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. В мае 2024 года Гурциев стал участником программы «Время героев», которая помогает военным занимать управленческие должности в стране. Первым заместителем главы администрации Ставрополя его назначили 23 сентября 2024 года.
Как писали Юга.ру, на Ставрополье офицер хотел получить от участника СВО взятку за награду.