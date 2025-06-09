Сочинского священника отстранили после высказываний о мусульманах. В его защиту прошел народный сход в центре Москвы
Помощник главы Чечни Апти Алаудинов назвал священнослужителя «дебилом в рясе». Православные активисты требуют возбуждения уголовного дела
25 мая во время воскресной проповеди в Москве схиигумен Гавриил назвал веру «основой человеческого бытия» и «цементом, который скрепляет народ», после чего привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой», пусть и «неправильной». Далее он заявил, что в дни исламского праздника Курбан-байрам недалеко от главной мечети на проспекте Мира «нет движения по этой 12-полосной магистрали», потому что «людьми покрыто все пространство». Этих людей он описал как «целую армию» здоровых и тренированных мужчин, которые могут «по приказу муллы вырезать москвичей», а МВД «не успеет даже пикнуть».
Эти слова вызвали жесткую реакцию со стороны командира спецназа «Ахмат», помощника главы Чеченской республики, заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. В своем видеообращении он назвал схиигумена «дебилом в рясе» и «представителем войск Антихриста», задавшись вопросом, почему за подобные высказывания не возбуждено уголовное дело.
5 июня Валаамский монастырь освободил схиигумена Гавриила от должности начальника Сочинского подворья.
В ответ на оскорбления в адрес священника и его отстранение, активисты православного движения «Сорок сороков» подали заявления в Следственный комитет и Министерство обороны. Они потребовали проверить высказывания Апти Алаудинова по статьям об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и о разжигании ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ), а также снять его с занимаемой должности. Активисты утверждают, что слова генерала «разжигают ненависть и вражду» и оскорбляют священный сан. Кроме того, у здания храма в Москве прошел народный сход, участники которого призвали восстановить схиигумена Гавриила в должности и дать правовую оценку словам Алаудинова.
Позже Апти Алаудинов принес извинения за форму своих высказываний, сославшись на возраст священника. «Может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять. Эту критику я воспринимаю правильно. Из-за его возраста я извиняюсь перед ним», — заявил он, однако вновь подчеркнул, что слова отца Гавриила вносят раскол в российское общество.
Как писали Юга.ру, на Ярославском вокзале в Москве чеченские силовики схватили и затолкали в багажник мужчину.