Сочинского священника отстранили после высказываний о мусульманах. В его защиту прошел народный сход в центре Москвы

25 мая во время воскресной проповеди в Москве схиигумен Гавриил назвал веру «основой человеческого бытия» и «цементом, который скрепляет народ», после чего привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой», пусть и «неправильной». Далее он заявил, что в дни исламского праздника Курбан-байрам недалеко от главной мечети на проспекте Мира «нет движения по этой 12-полосной магистрали», потому что «людьми покрыто все пространство». Этих людей он описал как «целую армию» здоровых и тренированных мужчин, которые могут «по приказу муллы вырезать москвичей», а МВД «не успеет даже пикнуть».

Эти слова вызвали жесткую реакцию со стороны командира спецназа «Ахмат», помощника главы Чеченской республики, заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. В своем видеообращении он назвал схиигумена «дебилом в рясе» и «представителем войск Антихриста», задавшись вопросом, почему за подобные высказывания не возбуждено уголовное дело.

5 июня Валаамский монастырь освободил схиигумена Гавриила от должности начальника Сочинского подворья.