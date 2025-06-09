В Геленджике море прогрелось до 22 °C. На центральном пляже толпы туристов

Черное море у берегов Краснодарского края потеплело до 20-22°C. Показываем обстановку на курортах

9 июня Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре морской воды в разных районах Кубани. В Геленджике и Новороссийске Черное море прогрелось до 22 °С. В Анапе — 21 °С, а у берегов Сочи и Туапсе — 20 °С.

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Температура воды в Азовском море в Ейске достигла 24 °С. В Приморско-Ахтарске и Темрюке чуть прохладнее — 23 °С.



Отдыхающие Краснодарского края поделились в соцсетях кадрами с пляжей курортов. 9 июня у берегов Анапы заметили дельфинов, а некоторые туристы продолжают игнорировать запрет на купание.

На пляже в Сочи обнаружили ската. Он вывалился берег и стал барахтаться по камням.

На пляжах Геленджика скопилось очень много людей.