В Геленджике море прогрелось до 22 °C. На центральном пляже толпы туристов

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Прямой Эфир • Новости» https://t.me/novosti_efir/71597
    © Скриншот из телеграм-канала «Прямой Эфир • Новости» https://t.me/novosti_efir/71597

Черное море у берегов Краснодарского края потеплело до 20-22°C. Показываем обстановку на курортах

9 июня Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре морской воды в разных районах Кубани. В Геленджике и Новороссийске Черное море прогрелось до 22 °С. В Анапе — 21 °С, а у берегов Сочи и Туапсе — 20 °С.

Россиянам запретят посещать пляжи с животными:

Температура воды в Азовском море в Ейске достигла 24 °С. В Приморско-Ахтарске и Темрюке чуть прохладнее — 23 °С.

Отдыхающие Краснодарского края поделились в соцсетях кадрами с пляжей курортов. 9 июня у берегов Анапы заметили дельфинов, а некоторые туристы продолжают игнорировать запрет на купание.

На пляже в Сочи обнаружили ската. Он вывалился берег и стал барахтаться по камням.

На пляжах Геленджика скопилось очень много людей.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели. 

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Туапсинский район Черное море

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