В Геленджике море прогрелось до 22 °C. На центральном пляже толпы туристов
Черное море у берегов Краснодарского края потеплело до 20-22°C. Показываем обстановку на курортах
9 июня Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре морской воды в разных районах Кубани. В Геленджике и Новороссийске Черное море прогрелось до 22 °С. В Анапе — 21 °С, а у берегов Сочи и Туапсе — 20 °С.
Россиянам запретят посещать пляжи с животными:
Температура воды в Азовском море в Ейске достигла 24 °С. В Приморско-Ахтарске и Темрюке чуть прохладнее — 23 °С.
Отдыхающие Краснодарского края поделились в соцсетях кадрами с пляжей курортов. 9 июня у берегов Анапы заметили дельфинов, а некоторые туристы продолжают игнорировать запрет на купание.
На пляже в Сочи обнаружили ската. Он вывалился берег и стал барахтаться по камням.
На пляжах Геленджика скопилось очень много людей.
Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели.