Туапсинский пункт сбора помощи для бездомных животных будет работать с 14 июня

Пресс-служба администрации Туапсинского района 7 июня сообщила об открытии пункта сбора помощи для бездомных животных. Он откроется 14 июня по улице Морской бульвар, 7.

Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:

Желающие смогут принести в пункт корм и средства по уходу за животными. Также туапсинцы смогут внести вклад в проведение ветеринарных процедур для животных, а параллельно будет проходить выставка-пристройка хвостатых. Пункт будет работать по определенным дням с 11:00 до 17:00.

Организаторы пункта — местные зооволонтеры, в том числе группа «Лапа помощи». Туапсинские власти поддержали инициативу и выделили место для ее реализации.