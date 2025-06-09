В Туапсе откроется пункт сбора помощи для бездомных животных. Желающие смогут принести корм и средства по уходу за хвостатыми

Краснодарский край

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  • Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Туапсинский пункт сбора помощи для бездомных животных будет работать с 14 июня

Пресс-служба администрации Туапсинского района 7 июня сообщила об открытии пункта сбора помощи для бездомных животных. Он откроется 14 июня по улице Морской бульвар, 7.

Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:

Желающие смогут принести в пункт корм и средства по уходу за животными. Также туапсинцы смогут внести вклад в проведение ветеринарных процедур для животных, а параллельно будет проходить выставка-пристройка хвостатых. Пункт будет работать по определенным дням с 11:00 до 17:00.

Организаторы пункта — местные зооволонтеры, в том числе группа «Лапа помощи». Туапсинские власти поддержали инициативу и выделили место для ее реализации.

Как писали Юга.ру, россиянам запретят посещать пляжи с животными. Нововведение не касается собак-поводырей. 

Благотворительность Волонтеры Животные Туапсинский район

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