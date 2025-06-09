Жара до 35 °С: какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде на Кубани начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 9 и 10 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Во вторник возможен кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 30-35 °С, местами в северной половине края до 37 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.

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На Черноморском побережье переменная облачность. 10 июня может быть небольшой дождь. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 26-31 °С. Температура морской воды: в Ейске — 24 °С;

в Приморско-Ахтарске и Темрюке — 23 °С;

в Геленджике — 22 °С;

в Сочи и Новороссийске — 21 °С;

в Анапе и Туапсе — 20 °С. Напомним, что синоптики прогнозируют рекордно жаркое лето на Кубани — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.