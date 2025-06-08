В Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра»

5 июня на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Гадкая сестра». Лента представляет собой боди-хоррор.

Режиссерка Эмили Блихфельдт переосмыслила сказку о Золушке и рассказала ее с точки зрения одной из сводных сестер. Некрасивая девушка по имени Эльвира мечтает выйти замуж за принца и готова на все, чтобы стать привлекательной и блистать на балу.