В Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра»
В кинотеатрах Краснодара показывают хоррор о стандартах индустрии красоты (18+)
5 июня на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Гадкая сестра». Лента представляет собой боди-хоррор.
Режиссерка Эмили Блихфельдт переосмыслила сказку о Золушке и рассказала ее с точки зрения одной из сводных сестер. Некрасивая девушка по имени Эльвира мечтает выйти замуж за принца и готова на все, чтобы стать привлекательной и блистать на балу.
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Фильм получил высокие оценки после премьеры на американском кинофестивале «Сандэнс». Многие критики сравнивают «Гадкую сестру» с прошлогодним хитом «Субстанция» Корали Фаржа. Обе ленты через жанр боди-хоррора критикуют патриархальный уклад общества и показывают, как общество ломает женскую психику.
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