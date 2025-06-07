Главный вампир возвращается. Вышел трейлер «Дракулы» Люка Бессона

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  • Кадр из трейлера к фильму «Дракула» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Дракула» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»

В сети появился первый трейлер нового фильма Люка Бессона — триллера «Дракула» (18+)

Кинокомпания LBP Productions опубликовала первый трейлер фильма «Дракула». Очередную экранизацию по мотивам классического романа Брэма Стокера снял режиссер Люк Бессон («Леон», «Такси», «Пятый элемент»).

Версия Бессона сосредоточена на начале жизни известного персонажа. Румынский граф Влад Цепеш трагически теряет любимую жену Елизавету и становится вампиром. Позже он выясняет, что спустя годы девушка может возродиться. Через много веков граф Дракула действительно встречает девушку, удивительно похожую на его возлюбленную.

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Главную роль в фильме исполнил Калеб Лэнди Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен»). Также в каст вошли Зои Блю Сидель, Кристоф Вальц, Матильда де Анджелис, Гийом де Тонкедек.

В мировой прокат картина выходит 30 июля. В России ленту будут показывать с 11 сентября.

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