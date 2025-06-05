Баба-Яга возвращается. В Краснодаре в кино покажут боевик «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

5 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Балерина». Лента представляет собой криминальный боевик.

Действие происходит параллельно с событиями ленты «Джон Уик 3». Профессиональная балерина и по совместительству опытная наемщица Ева Макарро одержима идеей найти виновных в смерти родителей. Для этого она вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит Джона Уика — легендарного киллера, известного в преступном мире под псевдонимом Баба-Яга.