Баба-Яга возвращается. В Краснодаре в кино покажут боевик «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Балерина» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm
    Кадр из трейлера к фильму «Балерина» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm

С 5 июня в краснодарских кинотеатрах будут показывать экшн-триллер «Балерина» — спин-офф «Джона Уика» (16+)

5 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Балерина». Лента представляет собой криминальный боевик.

Действие происходит параллельно с событиями ленты «Джон Уик 3». Профессиональная балерина и по совместительству опытная наемщица Ева Макарро одержима идеей найти виновных в смерти родителей. Для этого она вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит Джона Уика — легендарного киллера, известного в преступном мире под псевдонимом Баба-Яга.

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Главные роли исполнили Ана де Армас, Киану Ривз, Гэбриэл Бирн, Норман Ридус, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн. Текст «Балерины» вошел в «Черный список» лучших неэкранизированных сценариев 2017 года.

Посмотреть фильм «Балерина» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут концерт корейской группы Ateez.

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