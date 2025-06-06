В сети появился трейлер продолжения «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Студия Universal представила первый трейлер мюзикла «Злая: Навсегда». Фильм станет прямым продолжением картины «Злая: Сказка о ведьме Запада» 2024 года.

Новый фильм продолжит историю Глинды и Эльфабы. Подруги окажутся по разные стороны баррикад. В трейлере показали дорогу из желтого кирпича, свадьбу, летающих обезьян и появление Дороти.

Первая часть «Злой» собрала в мировом прокате 756 млн долларов и получила 10 номинаций на премию «Оскар», выиграв две — за костюмы и работу художников-постановщиков. Премьера сиквела запланирована на 21 ноября — ровно через год после выхода первой части.