В Краснодаре задержали заведующего отделением онкоурологии. При обыске у него нашли 7,8 млн рублей и 5,4 тыс. долларов
Заведующего краснодарским отделением онкоурологии подозревают в получении взятки
Предыстория. 5 июня портал 93.ru сообщил, что в Краснодаре задержали сотрудников клинического онкодиспансера. Заведующего отделением онкоурологии Игоря Сосновского и врача-онколога Андрея Ширвари подозревают в организации схемы по сбору и вымогательству взяток у пациентов.
В тот же день информацию подтвердили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. На рабочем месте и по месту жительства Игоря Сосновского оперативники провели обыски.
У врача нашли больше 7 млн 800 тыс. рублей, 5,4 тыс. долларов и 900 евро. Также у фигуранта изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела.
По версии следствия, в конце февраля к Сосновскому обратилась женщина, мужу которой требовалась операция. За ее организацию врач потребовал в качестве взятки 150 тыс. рублей. Супруги согласились на выдвинутые условия. После проведения госпитализации и операции врач получил требуемую сумму.
СК возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Следствие будет ходатайствовать о заключении Сосновского под стражу.
Как писали Юга.ру, сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара.