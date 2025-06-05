Онкологи Краснодара вымогали деньги у пациентов за процедуры и госпитализации — СМИ

Краснодарские онкологи брали деньги за то, что пациентам бесплатно полагается по закону

5 июня портал 93.ru сообщил, что в Краснодаре задержали сотрудников клинического онкодиспансера. Заведующего отделением онкоурологии Игоря Сосновского и врача-онколога Андрея Ширвари подозревают в организации схемы по сбору и вымогательству взяток у пациентов. Информацию изданию предоставил источник в местном ФСБ.

По предварительным данным, врачи брали деньги с больных и их родственников за лечение, ускорение госпитализации и улучшение условий в больнице. В месяц они могли зарабатывать до 3 млн рублей.