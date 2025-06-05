Онкологи Краснодара вымогали деньги у пациентов за процедуры и госпитализации — СМИ
Краснодарские онкологи брали деньги за то, что пациентам бесплатно полагается по закону
5 июня портал 93.ru сообщил, что в Краснодаре задержали сотрудников клинического онкодиспансера. Заведующего отделением онкоурологии Игоря Сосновского и врача-онколога Андрея Ширвари подозревают в организации схемы по сбору и вымогательству взяток у пациентов. Информацию изданию предоставил источник в местном ФСБ.
По предварительным данным, врачи брали деньги с больных и их родственников за лечение, ускорение госпитализации и улучшение условий в больнице. В месяц они могли зарабатывать до 3 млн рублей.
«Это не просто взятки — это торговля здоровьем и надеждой на фоне борьбы с онкологией в крае», — заявил источник.
Издание сообщает, что СК возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Как писали Юга.ру, сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара.