Вышел трейлер фильма «Большое, дерзкое, прекрасное путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом

Sony Pictures представила полный трейлер романтического фильма с элементами фантастики «Большое, дерзкое, прекрасное путешествие». Режиссером выступил Когонада («После Янга» и «Колумбус»), сценарий написал Сет Рейсс («Меню»).

В центре сюжета оказываются мужчина и женщина. Вместе они решают отправиться в путешествие по своему прошлому. Их проводником станет загадочная дверь. Герои вспомнят свою жизнь и снова переживут множество радостей и невзгод.