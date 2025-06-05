Вышел трейлер фильма «Большое, дерзкое, прекрасное путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом
Кинокомпания Sony Pictures показала первый трейлер «Большого, дерзкого, прекрасного путешествия» (16+)
Sony Pictures представила полный трейлер романтического фильма с элементами фантастики «Большое, дерзкое, прекрасное путешествие». Режиссером выступил Когонада («После Янга» и «Колумбус»), сценарий написал Сет Рейсс («Меню»).
В центре сюжета оказываются мужчина и женщина. Вместе они решают отправиться в путешествие по своему прошлому. Их проводником станет загадочная дверь. Герои вспомнят свою жизнь и снова переживут множество радостей и невзгод.
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Главные роли в фильме исполнили Марго Робби («Барби») и Колин Фаррелл («Александр»). В актерский состав также вошли Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Лили Рэйб («Американская история ужасов»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение»), Билли Магнуссен («Черное зеркало») и Джоди Тернер-Смит («Половое воспитание»).
В зарубежный прокат фильм выйдет 19 сентября.
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