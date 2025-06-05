В Анапе сделают сеть велодорожек длиной 67 км

5 июня «Деловая газета. Юг» сообщила, что в Анапе создадут сеть велодорожек. Об этом изданию рассказала пресс-служба администрации курорта.

Сеть свяжет центральную часть города с близлежащими населенными пунктами. Велодорожки проложат вдоль Пионерского проспекта к селам Витязево и Сукко, а также станице Анапской. Общая протяженность сети, включающая отдельные дорожки и выделенные полосы, составит 67 км.