В Анапе сделают сеть велодорожек длиной 67 км
Сеть велодорожек свяжет центральную часть Анапы с близлежащими населенными пунктами
5 июня «Деловая газета. Юг» сообщила, что в Анапе создадут сеть велодорожек. Об этом изданию рассказала пресс-служба администрации курорта.
Сеть свяжет центральную часть города с близлежащими населенными пунктами. Велодорожки проложат вдоль Пионерского проспекта к селам Витязево и Сукко, а также станице Анапской. Общая протяженность сети, включающая отдельные дорожки и выделенные полосы, составит 67 км.
От Анапы до Дербента:
По задумке городской администрации, внедрение пешеходных зон и велодорожек минимизирует в летний период пробки на улицах и уменьшит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
Как писали Юга.ру, на набережной Новороссийска обновят разметки велодорожек за 1,2 млн рублей.