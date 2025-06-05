В Анапе сделают сеть велодорожек длиной 67 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сеть велодорожек свяжет центральную часть Анапы с близлежащими населенными пунктами

5 июня «Деловая газета. Юг» сообщила, что в Анапе создадут сеть велодорожек. Об этом изданию рассказала пресс-служба администрации курорта. 

Сеть свяжет центральную часть города с близлежащими населенными пунктами. Велодорожки проложат вдоль Пионерского проспекта к селам Витязево и Сукко, а также станице Анапской. Общая протяженность сети, включающая отдельные дорожки и выделенные полосы, составит 67 км.

От Анапы до Дербента:

По задумке городской администрации, внедрение пешеходных зон и велодорожек минимизирует в летний период пробки на улицах и уменьшит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как писали Юга.ру, на набережной Новороссийска обновят разметки велодорожек за 1,2 млн рублей.

Анапа Благоустройство Велоспорт Инфраструктура Транспорт

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