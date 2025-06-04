На набережной Новороссийска обновят разметки велодорожек. Власти потратят 1,2 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Набережная Новороссийска © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Набережная Новороссийска © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В 2025 году в Новороссийске планируют обновить разметку велодорожек. Их протяженность составляет 15 км

4 июня «Деловая газета. Юг» сообщила о планах властей Новороссийска обновить в 2025 году разметки велодорожек на набережной города. На обновление направят 1,2 млн рублей. Об этом изданию рассказала пресс-служба администрации Новороссийска. 

От Анапы до Дербента:

По данным новороссийских властей, всего на территории набережной города насчитывается 15 километров велодорожек. Они располагаются от пляжа «Алексино» до 13-го микрорайона.

Основная часть маршрута проходит вдоль набережной Адмирала Серебрякова и соединяет несколько районов. От пешеходной зоны велодорожки отделены зелеными насаждениями и архитектурными элементами. В центре Новороссийска также обустроены велопереезды.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске модернизируют стадион «Центральный», из-за которого «Черноморцу» не дали право играть в Премьер-лиге. 

Благоустройство Велоспорт Деньги Новороссийск

Новости

Моцарт, Вивальди, Циммер. В парке «Краснодар» пройдут концерты оркестра при свечах
Краснодарцев приглашают посмотреть на Луну через телескоп
В Краснодаре при реконструкции Западного обхода вырубят более 2 тыс. деревьев
На набережной Новороссийска обновят разметки велодорожек. Власти потратят 1,2 млн рублей
Кремль подтвердил взрыв у Крымского моста. Движение по нему перекрывали на несколько часов
В Ейске начался купальный сезон. Азовское море прогрелось до +22 °С

Лента новостей

Спи, как будто проблемы отменили
Вчера, 13:50 Реклама
Спи, как будто проблемы отменили
«Кубик сна», какао и другие способы побороть бессонницу без таблеток
В Краснодаре начнется 30-градусная жара
Вчера, 16:10
В Краснодаре начнется 30-градусная жара
Какая погода будет в июне?
Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах
Сегодня, 13:09
Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах
В районе Высокого берега есть запах нефтепродуктов

Реклама на сайте