На набережной Новороссийска обновят разметки велодорожек. Власти потратят 1,2 млн рублей

В 2025 году в Новороссийске планируют обновить разметку велодорожек. Их протяженность составляет 15 км

4 июня «Деловая газета. Юг» сообщила о планах властей Новороссийска обновить в 2025 году разметки велодорожек на набережной города. На обновление направят 1,2 млн рублей. Об этом изданию рассказала пресс-служба администрации Новороссийска.

От Анапы до Дербента:

По данным новороссийских властей, всего на территории набережной города насчитывается 15 километров велодорожек. Они располагаются от пляжа «Алексино» до 13-го микрорайона.

Основная часть маршрута проходит вдоль набережной Адмирала Серебрякова и соединяет несколько районов. От пешеходной зоны велодорожки отделены зелеными насаждениями и архитектурными элементами. В центре Новороссийска также обустроены велопереезды.