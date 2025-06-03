Вышел первый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм покажут в кинотеатрах?

В основе сюжета фильма лежит готический роман Мэри Шелли, написанный в 1818 году. Гениальный, но эгоистичном ученый Виктор Франкенштейн решает оживить существо, состояние из частей разных тел.

Дель Торо заявил, что предстоящий фильм будет не ужастиком, а эмоциональной историей о творце и его создании. Он сравнил «Франкенштейна» с размышлением о границах ответственности, одиночестве и любви.

Точная дата выхода пока не разглашается, при этом в ролике указано, что релиз фильма состоится в ноябре.