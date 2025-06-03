Вышел первый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм покажут в кинотеатрах?

В мире

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  • Кадр из трейлера к фильму «Франкенштейн» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm
    Кадр из трейлера к фильму «Франкенштейн» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm

В сети появился трейлер «Франкенштейна» от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо (18+)

Стриминговый сервис Netflix поделился первым трейлером «Франкенштейна» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо («Форма воды», «Лабиринт фавна», «Багровый пик»). Главные роли исполнили Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Кристоф Вальц.

В основе сюжета фильма лежит готический роман Мэри Шелли, написанный в 1818 году. Гениальный, но эгоистичном ученый Виктор Франкенштейн решает оживить существо, состояние из частей разных тел.

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Дель Торо заявил, что предстоящий фильм будет не ужастиком, а эмоциональной историей о творце и его создании. Он сравнил «Франкенштейна» с размышлением о границах ответственности, одиночестве и любви.

Точная дата выхода пока не разглашается, при этом в ролике указано, что релиз фильма состоится в ноябре.

Как писали Юга.ру, 

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