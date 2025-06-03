Напомним, в мае Российский футбольный союз отказал новороссийскому футбольному клубу «Черноморец» в лицензии, дающей право играть в сезоне 2025/2026 Премьер-лиги. Причиной для отказа стало отсутствие у «Черноморца» стадиона, который бы соответствовал требованиям Премьер-лиги по безопасности для болельщиков.

3 июня мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил о выделении из бюджета 200 млн рублей на модернизацию стадиона «Центральный».

По словам главы города-героя, за последние два года на стадионе был заменен газон на искусственное покрытие высшего качества с международным сертификатом, установлены новое табло, сидения, более сотни камер видеонаблюдения, металлодетекторов, анализаторов и локализаторов взрывчатых веществ, увеличено число входных групп и многое другое. Сейчас меняют систему освещения стоимостью порядка 47 млн рублей.