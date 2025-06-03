В Новороссийске модернизируют стадион «Центральный», из-за которого «Черноморцу» не дали право играть в Премьер-лиге
На улучшение новороссийского стадиона «Центральный» выделят 200 млн рублей
Напомним, в мае Российский футбольный союз отказал новороссийскому футбольному клубу «Черноморец» в лицензии, дающей право играть в сезоне 2025/2026 Премьер-лиги. Причиной для отказа стало отсутствие у «Черноморца» стадиона, который бы соответствовал требованиям Премьер-лиги по безопасности для болельщиков.
3 июня мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил о выделении из бюджета 200 млн рублей на модернизацию стадиона «Центральный».
По словам главы города-героя, за последние два года на стадионе был заменен газон на искусственное покрытие высшего качества с международным сертификатом, установлены новое табло, сидения, более сотни камер видеонаблюдения, металлодетекторов, анализаторов и локализаторов взрывчатых веществ, увеличено число входных групп и многое другое. Сейчас меняют систему освещения стоимостью порядка 47 млн рублей.
Также Кравченко отметил, что инвестор стадиона ГК «Дело» с 2022 года оборудовал вип-трибуну, отремонтировал раздевалки, установил электрический подогрев поля и системe контроля и управления доступом.
«С первых дней мы неоднократно предлагали инвестору как различные земельные участки для строительства нового стадиона, так и реконструкцию стадиона «Центральный» с прилегающими участками в рамках ГЧП или концессии, также рассматривали варианты, предложенные самим инвестором», — прокомментировал мэр.
Несмотря на договоренности, официально соглашение с ГК «Дело» было подписано только в этом году. Также «Черноморец» утвердил дорожную карту с конкретными сроками, в рамках которой инвестор должен довести стадион «Центральный» до соответствия требованиям Российской Премьер-лиги. Сроки в дорожной карте расписаны до конца 2025 года.
Документ включает более тридцати пунктов: оборудование трибун, системы Fan ID, LED-бортов по периметру, помещений для комментаторов, фирменного магазина, медицинских кабинетов, дополнительных точек питания, камер хранения, установка ограничений, полная замена коммуникаций и другие.
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