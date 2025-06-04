В Краснодаре при реконструкции Западного обхода вырубят более 2 тыс. деревьев

4 июня краснодарская общественница Марина Репещук сообщила , что жители района Западного обхода, где 6 июня начнется реконструкция дороги, стали волноваться за сохранение зеленой зоны и дубовой аллеи. «Как широкая лесополоса взрослых деревьев является сейчас естественной защитной зоной, поглощающей хотя бы частично выхлопные газы, а также дающей шумоподавляющий эффект. О важной природной эстетике в урбанистическом пейзаже и говорить не стоит», — прокомментировала Репещук.

Замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Истоминов ответил на вопросы, волнующие жителей микрорайона. По его словам, деревья нужно убрать для расширения дороги на Западном обходе. Компенсация составила более 220 млн и уже поступила в бюджет. Эти средства потратят на новую высадку. Власти планирую посадить крупномеры, ученые и общественников определят, какие именно это будут деревья.

Чиновник уверил, что на территории планируют высадить больше деревьев, чем там есть сейчас. Ухаживать за насаждениями будет муниципальное казенное учреждение. Деревья высадят в конце 2027 года — первой половине 2028 года.

Также эксперт общественной палаты Кубани Виталий Качков рассказал, что для уменьшения шума во время реконструкции Западного обхода установят специальный экран.



Напомним, что при ремонте Западного обхода на участке от ТЦ «Лента» до КП «Немецкая деревня» вырубят около 1,9 тыс. насаждений, а от КП «Немецкая деревня» до улицы Средней — 64 насаждения.