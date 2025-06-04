Власти объяснили проблемы с мобильным интернетом в Ростове-на-Дону. Что говорят операторы?

Ростовская область

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Правительство Ростовской области рассказало, с чем связаны перебои в работе мобильного интернета в столице региона

Предыстория. В Ростове-на-Дону утром 4 июня произошел сбой в работе интернета. Связь отсутствует у всех операторов. 

4 июня портал 161.ru сообщил, что правительство Ростовской области прокомментировало жалобы жителей на проблемы с работой мобильного интернета в региональной столице. Чиновники заявили, что перебои связаны с обеспечением безопасности.

В Дагестане спустя месяцы заработал Telegram:

Юга.ру обратились в пресс-службу Мегафона и получили такой ответ: «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны Мегафона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам».

Пресс-служба Билайн рекомендует до улучшения ситуации использовать точки доступа.

«В настоящее время мобильная связь в Ростовской области может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет», — сообщил представитель оператора.

Напомним, в декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Власти региона подтвердили информацию только в апреле.

Как писали Юга.ру, в конце апреля власти Астраханской области предупредили о замедлении мобильного интернета. Меру назвали вынужденной и связанной с обеспечением безопасности.

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