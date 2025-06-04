В Ростове-на-Дону 4 июня фиксируют сбои в работе интернета. Цены на такси взлетели в несколько раз

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростове-на-Дону утром 4 июня произошел сбой в работе интернета. Связь отсутствует у всех операторов

4 июня телеграм-канал «Тютина» сообщил, что в Ростове-на-Дону с утра среды не работает мобильный интернет. Связь отсутствует у всех операторов.

Авторы паблика добавили, что цены на такси взлетели в три-четыре раза. 

В комментариях к посту подписчики подтвердили информацию о проблемах со связью. Некоторые уточнили, что получили такой ответ от операторов: «На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Их сроки нам не известны».

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Однако некоторые уточнили, что не заметили проблем со связью. Собрали мнения:

  • «Со вчерашней ночи началась такая петрушка».
  • «Не заметил вообще никаких проблем, разве что-то было?»
  • «Только домашний интернет работает».
  • «Хотя бы смс всем выслали или пуш. Просто выключили и молчат все».
  • «Офигеть. Такси до работы обычно 600-800 рублей стоит, сейчас 1500 рублей».
  • «Вот иду сейчас в клинику. Налички нет. Оплата картой. Не работает интернет — оплата не пройдет. И что мне делать!»

По данным портала Сбой.РФ, в Ростовской области жалобы на интернет распределились следующим образом:

  • 39% пользователей сообщили о проблемах у оператора Билайн;
  • 39% — у МТС;
  • 32% — у Tele2;
  • 27% — у Мегафон.

Напомним, в декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00. Однако информацию о замедлении связь власти региона подтвердили только в апреле.

Как писали Юга.ру, в Дагестане спустя месяцы заработал Telegram. Мессенджер блокировали в целях безопасности.

Интернет Мобильная связь Ростов-на-Дону Связь Технологии

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