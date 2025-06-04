В Ростове-на-Дону 4 июня фиксируют сбои в работе интернета. Цены на такси взлетели в несколько раз

В Ростове-на-Дону утром 4 июня произошел сбой в работе интернета. Связь отсутствует у всех операторов

4 июня телеграм-канал «Тютина» сообщил, что в Ростове-на-Дону с утра среды не работает мобильный интернет. Связь отсутствует у всех операторов.

Авторы паблика добавили, что цены на такси взлетели в три-четыре раза.

В комментариях к посту подписчики подтвердили информацию о проблемах со связью. Некоторые уточнили, что получили такой ответ от операторов: «На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Их сроки нам не известны».