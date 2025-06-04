В Ростове-на-Дону 4 июня фиксируют сбои в работе интернета. Цены на такси взлетели в несколько раз
В Ростове-на-Дону утром 4 июня произошел сбой в работе интернета. Связь отсутствует у всех операторов
4 июня телеграм-канал «Тютина» сообщил, что в Ростове-на-Дону с утра среды не работает мобильный интернет. Связь отсутствует у всех операторов.
Авторы паблика добавили, что цены на такси взлетели в три-четыре раза.
В комментариях к посту подписчики подтвердили информацию о проблемах со связью. Некоторые уточнили, что получили такой ответ от операторов: «На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Их сроки нам не известны».
Однако некоторые уточнили, что не заметили проблем со связью. Собрали мнения:
- «Со вчерашней ночи началась такая петрушка».
- «Не заметил вообще никаких проблем, разве что-то было?»
- «Только домашний интернет работает».
- «Хотя бы смс всем выслали или пуш. Просто выключили и молчат все».
- «Офигеть. Такси до работы обычно 600-800 рублей стоит, сейчас 1500 рублей».
- «Вот иду сейчас в клинику. Налички нет. Оплата картой. Не работает интернет — оплата не пройдет. И что мне делать!»
По данным портала Сбой.РФ, в Ростовской области жалобы на интернет распределились следующим образом:
- 39% пользователей сообщили о проблемах у оператора Билайн;
- 39% — у МТС;
- 32% — у Tele2;
- 27% — у Мегафон.
Напомним, в декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00. Однако информацию о замедлении связь власти региона подтвердили только в апреле.
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