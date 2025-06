В Краснодаре в кино покажут концерт корейской группы Ateez

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 4 и 8 июня показы фильма-концерта «Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле».

Музыкальная лента запечатлела масштабный тур корейской группы Ateez по 18 городам. Коллектив посетил Сеул, Лос-Анджелес, Лондон и другие мегаполисы, собрав больше 500 тыс. зрителей.