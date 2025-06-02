В Краснодаре в кино покажут концерт корейской группы Ateez

В Краснодаре 4 и 8 июня на больших экранах покажут концерт корейской группы Ateez в Сеуле (12+)

Музыкальная лента запечатлела масштабный тур корейской группы Ateez по 18 городам. Коллектив посетил Сеул, Лос-Анджелес, Лондон и другие мегаполисы, собрав больше 500 тыс. зрителей.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 4 и 8 июня показы фильма-концерта «Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле».

В фильм вошли уникальные моменты, например, импровизации Хонджуна и Санджуна, а также сцена, где Юнхо плачет из-за перегрузки голосовых связок. Кроме того, в картине есть откровенные разговоры участников Ateez о преодолении страха перед большой сценой.

Билеты на фильм-концерт в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.