В Краснодаре в кино покажут концерт корейской группы Ateez
В Краснодаре 4 и 8 июня на больших экранах покажут концерт корейской группы Ateez в Сеуле (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 4 и 8 июня показы фильма-концерта «Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле».
Музыкальная лента запечатлела масштабный тур корейской группы Ateez по 18 городам. Коллектив посетил Сеул, Лос-Анджелес, Лондон и другие мегаполисы, собрав больше 500 тыс. зрителей.
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В фильм вошли уникальные моменты, например, импровизации Хонджуна и Санджуна, а также сцена, где Юнхо плачет из-за перегрузки голосовых связок. Кроме того, в картине есть откровенные разговоры участников Ateez о преодолении страха перед большой сценой.
Билеты на фильм-концерт в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Ateez — южнокорейский бой-бэнд. Группа существует с 2018 года по настоящее время. Продала больше 7 млн физических альбомов по всему миру.
Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах показывают фильм студии Marvel «Громовержцы» под названием «Включи мотор и сдай назад».