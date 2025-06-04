В Краснодаре начался ремонт улицы Уральской. Работы продлятся все лето

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на улице Уральской стартовал ремонт. Движение сузили до двух полос

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил о начале ремонта на улице Уральской. Работы проведут на двух участках: от Ялтинской до Симферопольской и от 1 Мая до М-4 «Дон». Подрядчиком выступает ООО «Веста».

На время ремонта на участке от улицы Ялтинской в сторону выезда из города сузили движение до двух полос (ранее их было три). На перекрытом участке находится большое количество коммуникаций и там нужна глубокая фрезеровка. 

«Ограничения движения и пробки»:

«Сейчас закрыта правая полоса, на ней ведутся работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя, и замене люков смотровых колодцев. Все остальные работы будут также идти с пополосным ограничением движения. В виду этого наша компания приносит извинения из-за сложившихся неудобств», — рассказал замдиректора ООО «Веста» Михаил Самойленко.

По данным 93.RU, с этим подрядчиком власти Краснодара заключили контракт на ремонт пяти улиц, включая Уральскую, стоимостью 739 млн рублей. Согласно договору, работы должны закончить 31 октября 2025 года, но власти заявляют, что все доделают к концу лета.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps

Напомним, что в Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре снова изменили схему движения под Тургеневским мостом.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог Транспорт

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