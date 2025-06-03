Отчаяние и вера. В Усть-Лабинске покажут 10 спектаклей по воспоминаниям казаков о Великой Отечественной войне

Краснодарский край

Распечатать

  • Алексей Гнедаш и Валентина Помазан из станицы Холмской, истории которых вошли в основу нескольких спектаклей © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    Алексей Гнедаш и Валентина Помазан из станицы Холмской, истории которых вошли в основу нескольких спектаклей © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» представит 10 театральных премьер по семейным историям кубанских казаков о Великой Отечественной войне. Премьерные показы состоятся 21 и 22 июня на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске

Два дня российские режиссеры и драматурги будут показывать в Усть-Лабинске спектакли по материалам, собранным в экспедициях в кубанских станицах и хуторах.

Со сцены прозвучат подлинные истории очевидцев Великой Отечественной войны: мужчин, которых забрали на фронт прямо с работы, женщин, которые продолжали встречать поезда, не веря похоронкам, детей, которые прятались от оккупантов под кроватью и не узнавали вернувшихся домой отцов.

Полное расписание спектаклей опубликовано в телеграм-канале t.me/volnoedelo. Театральные премьеры представят в Городском Доме культуры, кинотеатре «Знамя» и на озере Копытце в Усть-Лабинске. Вход на все спектакли — бесплатный.

  • Очевидцы Великой Отечественной войны из станицы Холмской © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    Очевидцы Великой Отечественной войны из станицы Холмской © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Что остается у человека, когда рушится все — жизнь, семья и дом? Можно ли сохранить в себе человеческое в нечеловеческих условиях? Откуда берется надежда, когда сил не осталось? Как рассказать о пережитом детям и внукам, чтобы этого не повторилось? Ответы на эти и другие вопросы ищет театральный проект «Сны о войне», среди участников которого — режиссеры Роман Габриа, Олег Долин, Елена Невежина, драматурги Ольга Каммари, Светлана Баженова, Мария Конторович и другие.

«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»:

Краснодарский театр драмы расскажет историю семьи Александры Саенко из станицы Холмской. В 1944 году героиня получила известие о смерти отца, а в 1947 году он вернулся домой живым: «Мама когда увидела, что он зашел, она с ведром и поползла вниз. Для нас это было что-то, я дичилась, никак не могла к нему подойти». Туапсинский ТЮЗ посвятит спектакль героям, вернувшимся домой живыми после похоронок.

  • © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

«О судьбе дедушки семья узнала через 80 лет»:

Театр Защитника Отечества и Новый театр кукол покажут постановки по реальным историям об оккупации Кубани, а Renaissance поставит спектакль по воспоминаниям Петра Сапунова, ребенком ставшего свидетелем массового расстрела на реке Кубань. Новороссийский городской театр посвятит постановку казакам-кавалеристам и танкистам, Ростовский театр драмы переосмыслит сюжеты вещих снов о войне, а «Один театр» и театр «Мой» расскажут о военной повседневности — о чем мечтали, чему радовались и какие пели песни: «Самое поразительное — настолько мы певучий народ! Вот что б ни делали, только с песней».

  • © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Читайте также: Книжный квартал в Краснодаре? «Чарли» снова переедет после пожара.

Великая Отечественная война Вольное дело История Культурное наследие Олег Дерипаска Театры Усть-Лабинский район

Новости

Джаз, хип-хоп и ретроэлектроника. В Краснодаре выступит WOLS Live Quartet
В Краснодаре начнется 30-градусная жара. Какая погода будет в июне?
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей появится пешеходный переход. Ранее там сбили двух школьников
Краснодарский «Локо» проиграл бронзовые медали в матче с двумя овертаймами
В Новороссийске модернизируют стадион «Центральный», из-за которого «Черноморцу» не дали право играть в Премьер-лиге
Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов выплатил долг по алиментам в 66 млн рублей

Лента новостей

Спи, как будто проблемы отменили
Сегодня, 13:50
Спи, как будто проблемы отменили
«Кубик сна», какао и другие способы побороть бессонницу без таблеток
Мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ
Сегодня, 13:14
Мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ
Шалость удалась!
Вчера, 16:10 Реклама
Шалость удалась!
В Краснодаре установили рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей

Реклама на сайте