Отчаяние и вера. В Усть-Лабинске покажут 10 спектаклей по воспоминаниям казаков о Великой Отечественной войне

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» представит 10 театральных премьер по семейным историям кубанских казаков о Великой Отечественной войне. Премьерные показы состоятся 21 и 22 июня на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске

Два дня российские режиссеры и драматурги будут показывать в Усть-Лабинске спектакли по материалам, собранным в экспедициях в кубанских станицах и хуторах. Со сцены прозвучат подлинные истории очевидцев Великой Отечественной войны: мужчин, которых забрали на фронт прямо с работы, женщин, которые продолжали встречать поезда, не веря похоронкам, детей, которые прятались от оккупантов под кроватью и не узнавали вернувшихся домой отцов.

Полное расписание спектаклей опубликовано в телеграм-канале t.me/volnoedelo. Театральные премьеры представят в Городском Доме культуры, кинотеатре «Знамя» и на озере Копытце в Усть-Лабинске. Вход на все спектакли — бесплатный.

Очевидцы Великой Отечественной войны из станицы Холмской © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Что остается у человека, когда рушится все — жизнь, семья и дом? Можно ли сохранить в себе человеческое в нечеловеческих условиях? Откуда берется надежда, когда сил не осталось? Как рассказать о пережитом детям и внукам, чтобы этого не повторилось? Ответы на эти и другие вопросы ищет театральный проект «Сны о войне», среди участников которого — режиссеры Роман Габриа, Олег Долин, Елена Невежина, драматурги Ольга Каммари, Светлана Баженова, Мария Конторович и другие.

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Краснодарский театр драмы расскажет историю семьи Александры Саенко из станицы Холмской. В 1944 году героиня получила известие о смерти отца, а в 1947 году он вернулся домой живым: «Мама когда увидела, что он зашел, она с ведром и поползла вниз. Для нас это было что-то, я дичилась, никак не могла к нему подойти». Туапсинский ТЮЗ посвятит спектакль героям, вернувшимся домой живыми после похоронок.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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Театр Защитника Отечества и Новый театр кукол покажут постановки по реальным историям об оккупации Кубани, а Renaissance поставит спектакль по воспоминаниям Петра Сапунова, ребенком ставшего свидетелем массового расстрела на реке Кубань. Новороссийский городской театр посвятит постановку казакам-кавалеристам и танкистам, Ростовский театр драмы переосмыслит сюжеты вещих снов о войне, а «Один театр» и театр «Мой» расскажут о военной повседневности — о чем мечтали, чему радовались и какие пели песни: «Самое поразительное — настолько мы певучий народ! Вот что б ни делали, только с песней».